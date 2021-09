Xuất khẩu thủy sản giảm mạnh

Do hoạt động trong hoàn cảnh giãn cách xã hội và "3 tại chỗ", xuất khẩu thủy sản tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ 2020.

Số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chỉ đạt khoảng 520 triệu USD, giảm ở hầu hết sản phẩm chủ lực so với tháng 8/2020.

Xxuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, cua ghẹ và cá biển khác đều giảm từ 35-40% so với cùng kỳ năm 2020. Nhưng nhờ kết quả xuất khẩu 7 tháng đầu năm tăng cao, cộng dồn 8 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản vẫn tăng khoảng 6%, đạt 5,5 tỷ USD.

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng qua giảm nhiều do chỉ có khoảng 30-40% các doanh nghiệp thủy sản tại phía Nam đảm bảo được điều kiện "3 tại chỗ", và cũng chỉ huy động được 40-50% người lao động tham gia sản xuất. Do đó công suất sản xuất trung bình chỉ còn 40-50% so với trước.

Cùng với đó, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu bị dứt gãy, hoặc khó khăn trong vận chuyển. Doanh nghiệp bị mất khách hàng do thời gian giãn cách quá lâu, thiếu nguyên liệu sản xuất nên không đảm bảo tiến độ giao hàng, thủ tục xuất nhập khẩu bị chậm trễ ách tắc, chi phí đầu vào và chi phí vận tải tăng.

Hiệp hội này dự báo, xuất khẩu thủy sản tháng 9 vẫn ảm đạm, sẽ tiếp tục giảm ít nhất 20%, đạt khoảng 660 triệu USD. Nguyên nhân bởi diễn biến dịch bệnh còn căng thẳng ở các tỉnh phía Nam, trong khi việc tiêm vaccine cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn còn hạn chế và không đồng đều.

Hiện nay, một số tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang... kiểm soát dịch bệnh tốt và linh hoạt nên tình hình sản xuất sẽ hồi phục sớm hơn. Đây là những tỉnh trọng điểm sản xuất và xuất khẩu tôm. Do vậy mặt hàng tôm được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế mức sụt giảm mạnh xuất khẩu trong các tháng cuối năm.

Sản xuất và chế biến cá tra tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bắc sông Hậu, vẫn đang ảnh hưởng nặng nề vì sản xuất 3 tại chỗ. Hơn một nửa các nhà máy phải đóng cửa, tình hình xuất khẩu cá tra khó cải thiện trong tháng 9.

TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ là nơi có nhiều nhà máy chế biến và xuất khẩu mực, bạch tuộc, cá ngừ, các loại cá biển khác. Với tình hình Covid-19 hiện tại, hoạt động tại những địa bàn này dự kiến tiếp tục đình trệ trong tháng này.

VASEP dự báo, từ sau tháng 9, với kịch bản hầu hết công nhân chế biến thủy sản được tiêm vaccine, các công ty không phải sản xuất "3 tại chỗ", xuất khẩu 3 tháng cuối năm sẽ hồi phục nhẹ và có thể đạt được xuất khẩu khoảng 8,5-8,6 tỷ USD.

Dỹ Tùng