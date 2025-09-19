Xuất hiện chiêu lừa dụ mua iPhone 17 giá rẻ

Lợi dụng sự quan tâm về iPhone 17, kẻ lừa đảo tung ra nhiều chiêu trò nhằm đánh cắp tiền và dữ liệu người dùng.

Công ty an ninh mạng Kaspersky cho biết ghi nhận sự gia tăng đột biến chiêu trò lợi dụng sức nóng của iPhone 17. Tội phạm mạng dựng lên trang giả mạo, triển khai chương trình xổ số ảo, hoặc tuyển người thử nghiệm sản phẩm nhằm thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính.

Phổ biến nhất là website mạo danh Apple Store, đưa ra lời chào mời mua iPhone 17 giá rẻ trước khi hết hàng. Nếu người dùng nhập thông tin thanh toán, dữ liệu thẻ ngân hàng sẽ bị đánh cắp.

Thông tin lừa đảo về việc tặng iPhone 17 miễn phí. Ảnh: Kaspersky

Một số trang tung ra chương trình xổ số và hứa hẹn tặng iPhone 17 Pro Max. Người tham gia phải điền email, số điện thoại, nộp phí giao hàng hoặc phí dịch vụ. Để tăng độ tin cậy, kẻ gian cài đặt bình luận giả, cho thấy "người thắng giải" đã nhận quà, khiến một số nạn nhân tin tưởng và sập bẫy.

Với chiêu trò mời trải nghiệm iPhone 17, người dùng được yêu cầu điền địa chỉ, số điện thoại và trả phí vận chuyển, nhưng thực tế không có sản phẩm nào gửi tới tay người nhận. Thay vào đó, nạn nhân nhận về hàng loạt email rác, cùng nguy cơ bị bán dữ liệu, trở thành mục tiêu cho các chiến dịch lừa đảo tiếp theo.

Bà Tatyana Shcherbakova, chuyên gia phân tích tại Kaspersky, nhận định tội phạm mạng luôn tận dụng các sự kiện lớn để khai thác tâm lý háo hức của người dùng. Các chiêu trò cũng trở nên tinh vi hơn, không dừng ở việc phát tán email giả mạo, kẻ xấu còn dựng website có giao diện giống trang chính thống. "Người dùng cần chủ động kiểm chứng thông tin, tránh hành động cảm tính", bà nói.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tới tay người dùng tại Việt Nam từ 19/9. Ảnh: Tuấn Hưng

Tại Việt Nam, các hệ thống bán lẻ cho đặt mua iPhone 17 vào ngày 12/9 và giao máy từ 19/9. Nhiều phiên bản nhanh chóng "cháy hàng" và khách hàng thậm chí phải chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch nếu muốn sở hữu sớm sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Kaspersky khuyến cáo người dùng cần thận trọng trước lời mời mua iPhone giá rẻ, tặng máy hay khuyến mãi bất thường. Người dùng không nên nhấp vào đường link trong email, tin nhắn, quảng cáo tự động, không cung cấp dữ liệu cá nhân trước khi kiểm chứng đầy đủ.

Trọng Đạt