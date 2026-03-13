Xuất hiện ảnh 'máy bay tiếp dầu Mỹ gãy đuôi' sau tai nạn gần Iran

Ảnh mới công bố cho thấy máy bay KC-135 Mỹ gãy cánh đuôi, được cho là một trong hai phi cơ gặp nạn trong chiến dịch tập kích Iran.

Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ hôm nay đăng ảnh được cho là máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Israel. "Đây là phi cơ tiếp đất an toàn sau vụ hai chiếc KC-135 va chạm trên không. Gần một nửa cánh đuôi đứng đã biến mất", tài khoản này cho hay.

Dữ liệu theo dõi hàng không dân sự cùng ngày cho thấy máy bay KC-135RT mang mã hiệu 63-8017 của không quân Mỹ đã lượn nhiều vòng trên Địa Trung Hải và bật mã phát đáp "7700", được dùng khi xuất hiện tình huống khẩn nguy trên không, trước khi đáp xuống Israel.

Hình ảnh KC-135 hạ cánh tại Israel rạng sáng 13/3 bị mất một phần đuôi. Ảnh: X/Osinttechnical

Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, gồm các nhóm dân quân thân Iran và phản đối hiện diện quân sự phương Tây, ngày 13/3 nhận trách nhiệm "bắn hạ chiếc KC-135 Mỹ nhằm bảo vệ chủ quyền và không phận quốc gia". Lực lượng này không công bố bằng chứng để ủng hộ tuyên bố.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, trước đó thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi tại miền tây Iraq trong lúc tham gia hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran, trong khi một phi cơ khác liên quan đến sự việc đã hạ cánh an toàn.

CENTCOM khẳng định sự việc xảy ra ở "vùng trời thân thiện", không phải do hỏa lực đối phương hay đồng minh bắn nhầm. Giới chức Mỹ chưa công bố số lượng thành viên tổ bay và số phận của họ, chỉ khẳng định nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ trên chiếc KC-135 gặp nạn có 6 quân nhân, so với tổ bay 3-4 thường thấy. Báo Times of Israel cho biết một máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion sau khi thông báo về tình huống khẩn cấp ở trên không, nhưng không nêu chi tiết.

Đây là lần đầu tiên máy bay KC-135 Mỹ bị rơi khi tham gia hoạt động chiến đấu kể từ tháng 5/2013. Phi cơ khi đó gặp nạn tại miền bắc Kyrgyzstan trong lúc hỗ trợ đồng đội ở Afghanistan, khiến toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Xung đột tại Trung Đông bùng nổ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào mục tiêu quân sự, hạ tầng năng lượng ở loạt nước khu vực. Giao tranh đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Quân đội Mỹ đã mất 3 tiêm kích hạng nặng F-15E tại Kuwait vào hôm 2/3 do bị lực lượng nước sở tại bắn nhầm, trong khi ít nhất 11 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran.

Vị trí Iran, Iraq và Israel. Đồ họa: BBC

Dòng KC-135 được sử dụng từ năm 1957, sử dụng chung thiết kế nguyên mẫu với máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ lái 3-4 người, đạt tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 2.100 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để chuyển cho các máy bay khác.

Tổng cộng 803 chiếc KC-135 đã được chế tạo trong giai đoạn 1955-1965. Tính đến cuối năm 2024, quân đội Mỹ còn 376 phi cơ KC-135 trong biên chế, nhưng không rõ số lượng máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ. Mỗi chiếc KC-135 có giá ước tính gần 40 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương với 77 triệu USD hiện nay.

Thanh Danh (Theo War Zone, Times of Israel, Reuters)