Xử trí khi bị đứt dây thắng bao quy đầu

Đứt dây thắng bao quy đầu thường gây chảy máu đột ngột, đau nhói, không xử lý đúng cách vết thương có thể để lại sẹo co rút.

Dây thắng (phanh) bao quy đầu là một dải mô liên kết mỏng nằm ở mặt dưới dương vật, giúp kiểm soát sự co kéo của bao quy đầu khi cương cứng. Khi bị đứt, người bệnh có thể gặp tình trạng đau đớn, chảy máu và nhiều biến chứng nguy hiểm. Tình trạng này thường xảy ra khi quan hệ tình dục hoặc thủ dâm mạnh làm dây thắng bị kéo căng quá mức và đứt.

Nghiên cứu công bố trên Journal of Urology, khoảng 30% nam giới bị tổn thương dây thắng bao quy đầu do thủ dâm không đúng cách hoặc do dây thắng ngắn bẩm sinh. Dây thắng ngắn làm hạn chế khả năng co giãn của bao quy đầu. Khi dương vật cương cứng, lực kéo căng quá mức có thể khiến dây thắng bị rách.

Theo TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, không sử dụng chất bôi trơn hoặc môi trường khô khi thủ dâm có thể làm tăng ma sát gây tổn thương mô và dẫn đến đứt dây thắng. Một số bệnh lý như viêm bao quy đầu hoặc xơ cứng bì có thể làm giảm độ đàn hồi của mô, tăng nguy cơ đứt dây thắng khi có lực tác động mạnh.

Triệu chứng khi bị đứt dây thắng bao quy đầu là chảy máu đột ngột với lượng máu có thể ít hoặc nhiều, tùy thuộc vào mức độ tổn thương. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhói ngay khi bị đứt dây thắng. Khu vực bị tổn thương có thể sưng đỏ và nhạy cảm.

Đứt dây thắng có thể gây đau đớn khi dương vật cương cứng, làm giảm ham muốn tình dục và ảnh hưởng đến tâm lý nam giới. Nếu không được xử lý để vết thương lành đúng cách, sẹo gây co rút dây thắng, khiến dương vật bị cong khi cương cứng và dễ rách lại. Vết thương hở có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nhiễm niệu đạo và bao quy đầu.

Cách xử lý

Xử lý tại chỗ

Dừng hoạt động gây đứt ngay lập tức. Cầm máu bằng cách ấn nhẹ vào vết thương bằng gạc sạch trong khoảng 10-15 phút. Vệ sinh vùng bị tổn thương bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn nhẹ. Không băng bó quá chặt để tránh cản trở tuần hoàn máu.

Điều trị y khoa

Bác sĩ sẽ khâu lại dây thắng nếu vết rách quá lớn hoặc chảy máu không cầm được. Phẫu thuật tạo hình dây thắng nếu bị co rút hoặc có sẹo gây biến dạng. Dùng thuốc kháng sinh hoặc kháng viêm nếu có dấu hiệu nhiễm trùng.

Phòng ngừa đứt dây thắng bao quy đầu

Thủ dâm đúng cách, tránh sử dụng lực quá mạnh.

Sử dụng chất bôi trơn để giảm ma sát.

Nếu có dây thắng ngắn, nên cân nhắc phẫu thuật chỉnh sửa sớm.

Đi khám nam khoa định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.

Lê Phương