Xu hướng tạo thu nhập từ Bitcoin thay vì 'găm hàng'

Coinbase chỉ ra xu hướng các "cá mập" tài chính đang tìm cách tạo ra lợi nhuận từ Bitcoin và tiền số, thay vì "găm hàng" chờ tăng giá.

Coinbase - sàn tiền số lớn thứ hai thế giới tính theo khối lượng giao dịch, cho biết các nhà đầu tư tổ chức không còn chỉ đặt cược vào chiến lược "giá tăng là được" đối với tài sản số, mà đang chuyển sang tìm kiếm các nguồn thu nhập ổn định từ chúng. Nhiều tổ chức đã nắm giữ Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) trên bảng cân đối kế toán. Dù vẫn kỳ vọng tăng giá dài hạn, các nhà đầu tư ngày càng muốn "đưa tài sản vào hoạt động" để tạo thu nhập trong thời gian chờ đợi, theo ông Brett Tejpaul, Giám đốc khách hàng tổ chức của Coinbase.

Ông cho rằng đây sẽ là đặc điểm của làn sóng dòng tiền tổ chức tiếp theo vào thị trường tài sản số. "Làn sóng thứ hai" này cũng tập trung vào việc ứng dụng công nghệ blockchain trong thanh toán, quyết toán, tối ưu chi phí và tăng tính minh bạch.

Cấu trúc này phản ánh một xu hướng rộng hơn: token hóa. Bằng cách đưa các chứng chỉ quỹ lên blockchain, các nhà quản lý tài sản có thể giúp việc theo dõi và chuyển nhượng quyền sở hữu trở nên dễ dàng hơn, đồng thời mở ra thị trường giao dịch 24/7. Với các tổ chức vốn quen với việc phải chờ nhiều ngày để hoàn tất thanh toán, lợi ích này mang tính thực tiễn rõ rệt.

Ông cho biết gần một nửa các cuộc trao đổi với khách hàng tổ chức hiện nay đều xoay quanh stablecoin và token hóa, cho thấy mức độ quan tâm tăng mạnh sau những thay đổi gần đây về pháp lý tại Mỹ. Các tổ chức tài chính lớn đang tìm cách sử dụng blockchain để chuyển tiền nhanh hơn và với chi phí thấp hơn, đặc biệt là trong thanh toán xuyên biên giới.

Token hóa cho phép các tài sản truyền thống được đưa lên mạng lưới blockchain, giúp luân chuyển nhanh hơn và rút ngắn thời gian thanh toán. Stablecoin, thường neo theo tiền pháp định, cung cấp một loại giá trị trung gian với chi phí thấp mà không cần dựa vào hệ thống thanh toán truyền thống.

Một số tổ chức tài chính lớn đã đi theo hướng này. BlackRock - nhà quản lý tài sản hàng đầu thế giới - đã ra mắt quỹ trái phiếu kho bạc Mỹ được token hóa, trong khi JPMorgan - ngân hàng lớn nhất thế giới về vốn hóa thị trường - thử nghiệm tiền gửi token hóa và thanh toán dựa trên blockchain. Franklin Templeton - tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu - cũng đã đưa quỹ thị trường tiền tệ (MMF) lên blockchain, cho thấy mức độ chấp nhận mô hình này đang gia tăng trong ngành quản lý tài sản.

Do đó, cả các tổ chức tài chính truyền thống lẫn các công ty crypto-native (mua tài sản số trước khi sở hữu bất kỳ tài sản nào khác) đang chạy đua xây dựng hoặc tích hợp hạ tầng stablecoin. Họ đều coi đây là nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của thị trường tài chính.

Đồng xu biểu trưng của Bitcoin được đặt trên các tờ đôla Mỹ. Ảnh: CNBC

Điều này gắn trực tiếp với "làn sóng thứ hai" mà Tejpaul đề cập. Làn sóng đầu tiên đến từ các quỹ phòng hộ, quỹ tài trợ (endowment fund) và nhà đầu tư giàu có tìm kiếm cơ hội hưởng chênh lệch giá. Làn sóng tiếp theo khác biệt hơn, bao gồm các ngân hàng và công ty thanh toán xây dựng sản phẩm trên nền tảng tài sản số.

Các tổ chức cũng chú ý nhiều hơn đến cấu trúc thị trường. Giao dịch 24/7 và thanh toán gần như tức thì đang trở thành lợi thế khi hai sàn chứng khoán lớn nhất Mỹ là New York và Nasdaq chuẩn bị cung cấp giao dịch liên tục cho khách hàng. Trong thị trường truyền thống, giao dịch có thể mất vài ngày để hoàn tất, khiến vốn bị "kẹt" và đối mặt với rủi ro nhất định.

"Mọi người muốn biết tiền của họ đang ở đâu mọi lúc và không muốn nó bị kẹt trong quá trình thanh toán", Tejpaul nói.

Dù vậy, mức độ áp dụng vẫn chưa đồng đều. Phần lớn dòng vốn tổ chức vẫn tập trung vào một số token lớn, với sự quan tâm hạn chế đối với các tài sản nhỏ hơn sau biến động thị trường gần đây. Ngoài ra, các tổ chức lớn thường thận trọng, có thể mất nhiều năm để đánh giá công nghệ mới.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)