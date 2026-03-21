Doanh nghiệp tài chính ngày càng chuộng dùng stablecoin

Khảo sát hơn 1.000 nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu cho thấy tiền số, nhất là stablecoin, đang trở thành phương tiện thanh toán, thay vì một tùy chọn thêm.

Tài sản số không còn là một "thử nghiệm bên lề" trong lĩnh vực tài chính, mà đang trở thành một phần trong cách các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, fintech và doanh nghiệp lên kế hoạch luân chuyển tiền, lưu trữ giá trị và quản trị rủi ro. Đó là kết luận chính từ khảo sát của Ripple với hơn 1.000 lãnh đạo tài chính toàn cầu, cho thấy ngành này đang nhìn nhận tài sản số là yếu tố cấp thiết, không còn mang tính tùy chọn.

Ripple là công ty công nghệ của Mỹ cung cấp các sản phẩm blockchain cho doanh nghiệp trên nền tảng XRP Ledger và các mạng lưới khác. Họ là tác giả của hệ thống thanh toán tích hợp cùng tên, kiêm mạng lưới trao đổi và chuyển tiền theo thời gian thực. Mạng lưới này sử dụng token chính XRP - tiền số lớn thứ tư thế giới.

Theo khảo sát, 70% người tham gia cho biết các lãnh đạo tài chính buộc phải cung cấp một dạng giải pháp tài sản số nào đó để duy trì năng lực cạnh tranh. Điều này hàm ý rằng "cuộc cách mạng tài sản số" đã bắt đầu.

Stablecoin nổi lên là trường hợp hấp dẫn nhất. 74% lãnh đạo cho rằng stablecoin có thể cải thiện hiệu quả dòng tiền và giải phóng vốn lưu động, cho thấy sức hút ngày càng tăng của chúng như một công cụ quản lý ngân sách chứ không chỉ là phương tiện thanh toán.

Đồng xu biểu trưng của Tether (USDT) được đặt trước các tờ đôla Mỹ. Ảnh: CNBC

Stablecoin là một loại tiền số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường neo theo tiền pháp định (như USD) hoặc tài sản thực (vàng), giúp hạn chế biến động mạnh so với Bitcoin hay Ethereum. Chúng đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn, giảm rủi ro biến động giá trong thị trường tài sản số và được sử dụng rộng rãi làm trung gian giao dịch. Một số stablecoin phổ biến gồm USDT, USDC hay DAI.

Khi thị trường tiền số biến động mạnh, nhà đầu tư thường chuyển tài sản từ Bitcoin hoặc các token rủi ro sang stablecoin để giữ thanh khoản và chờ cơ hội tái đầu tư. Vì vậy, stablecoin được xem như "tiền mặt" trong hệ sinh thái tài sản số.

Quy mô vốn hóa của thị trường stablecoin toàn cầu hiện đã vượt 310 tỷ USD tính đến tháng 2/2026. Thời gian qua, USD mạnh lên đôi khi lại khiến dòng vốn toàn cầu thận trọng hơn với các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền số. Khi đó, việc nhà đầu tư nắm giữ stablecoin có thể phản ánh chiến lược phòng thủ trong hệ sinh thái tài sản số, tức tạm thời đứng ngoài thị trường, thay vì dòng tiền mới đổ vào tiền số.

Với các doanh nghiệp, khảo sát của Ripple chỉ ra các công ty fintech đang dẫn đầu trong việc ứng dụng tài sản số, với tỷ lệ sử dụng trong quản lý ngân sách và thanh toán cao hơn so với ngân hàng hoặc doanh nghiệp. Khoảng 31% sử dụng stablecoin để thu tiền từ khách hàng và 29% chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng stablecoin. Nhiều đơn vị cũng dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và hạ tầng tài sản số, trong khi 47% fintech muốn tự xây dựng giải pháp riêng.

Ngày càng nhiều ngân hàng và công ty quản lý tài sản muốn token hóa tài sản và cần đối tác để thực hiện. Trong số này, 89% ưu tiên lưu trữ và lưu ký an toàn trước tiên. Các ngân hàng đặc biệt quan tâm đến quản lý token (82%), trong khi các công ty quản lý tài sản tập trung nhiều hơn vào phân phối (80%).

Gần như toàn bộ người tham gia (97%) cho rằng bảo mật và các chứng chỉ như ISO hay SOC 2 là những yếu tố then chốt, cùng với hỗ trợ vận hành và kinh nghiệm chuyên ngành. Tóm lại, khảo sát chỉ ra tài sản số đang trở thành một yêu cầu mang tính chiến lược và định hình lợi thế cạnh tranh trong tương lai.

Tiểu Gu