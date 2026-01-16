Xịt nước hoa có giúp tránh mắc bệnh vùng kín cho nam giới?

Có đúng xịt nước hoa vùng kín sẽ giúp tăng ham muốn và giảm nguy cơ mắc bệnh tình dục cho nam giới? (Trương Hoàn Nguyên, 26 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Hiện nay, nhiều loại nước hoa vùng kín cho cả nam và nữ được quảng cáo giúp tạo hương thơm, kích thích và tăng ham muốn. Một số sản phẩm có chứa dẫn xuất nitrat - chất dùng trong y học để giãn mạch, từ đó tác động đến giác quan và hỗ trợ khoái cảm.

Tuy nhiên, vùng kín vốn nhạy cảm, việc sử dụng không đúng cách có thể gây dị ứng, viêm da, viêm nhiễm. Các sản phẩm trôi nổi hoặc lạm dụng dễ dẫn đến rối loạn ham muốn, rối loạn cương dương, thậm chí tai nạn phòng the. Ngoài ra, việc kích thích ham muốn mà không dùng biện pháp an toàn làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV, sùi mào gà, viêm gan B...

Sử dụng nước hoa không đúng cách dễ bị viêm nhiễm, dị ứng, tăng nguy cơ mắc các bệnh dễ lây qua đường tình dục. Ảnh: Vecteezy

Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: thể chất, tâm lý, bạn tình và cảm nhận cá nhân. Để cải thiện, nam giới cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên, tránh căng thẳng, thức khuya, làm việc quá sức và kiểm soát tốt bệnh lý nền. Vệ sinh vùng kín bằng nước sạch, làm sạch dưới bao quy đầu, bìu và đáy dương vật, mặc đồ thoáng mát, thay quần lót thường xuyên, duy trì quan hệ lành mạnh và sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ là những bước cần thiết.

Ngoài ra, tiêm vaccine phòng bệnh lây qua đường tình dục cũng rất quan trọng. Viêm gan B là bệnh dễ lây qua quan hệ tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Việt Nam hiện có vaccine đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A, hiệu quả bảo vệ đến 95%. Người lớn cần tiêm đủ 3 mũi trong 6 tháng và tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm.

Vaccine HPV giúp phòng các bệnh do virus HPV gây ra cho nam giới, gồm sùi mào gà, ung thư vùng hầu họng, ung thư vùng sinh dục... Việt Nam hiện có hai loại vaccine HPV là Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 và Gardasil 9 phòng 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Trong đó, vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ tuổi từ 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Bạn 26 tuổi sẽ tiêm vaccine HPV Gardasil 9, lịch tiêm 3 mũi trong vòng 6 tháng. Trường hợp đã nhiễm HPV vẫn nên tiêm vaccine để phòng các type virus còn lại.

Bác sĩ Phạm Đình Đông

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC