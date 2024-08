Xiaomi sản xuất thương mại siêu xe điện SU7 Ultra

Khách hàng mua xe phải vượt qua bài kiểm tra để có thể "cầm cương" mẫu SUV hơn 1.500 mã lực từ Xiaomi.

Mới đây giám đốc điều hành Xiaomi, ông Lei Jun, đã bật đèn xanh cho việc sản xuất thương mại mẫu xe SU7 Ultra, chỉ một tháng sau khi bản prototype (nguyên mẫu) ra mắt.

Xiaomi SU7 Ultra. Ảnh: Xiaomi

Ultra là phiên bản dành cho đường đua của mẫu xe điện SU7, được trang bị thêm hàng loạt chi tiết tập trung vào việc tối ưu khí động học, như cánh gió sau, tấm khuếch tán gió, bộ chia gió, các tấm cản bên hông xe, và lốp xe riêng biệt dành cho việc đua xe. Phiên bản SU7 này được trang bị môtơ mới do Xiaomi sản xuất, có mức công suất 1.527 mã lực.

Các chi tiết khí động học trên, cùng các tấm thân xe bằng sợi carbon giúp SU7 Ultra tạo ra lực ép xuống mặt đường 2.145 kg, trong khi trọng lượng chỉ đạt 1.900 kg, là mức đáng chú ý cho một mẫu xe điện. Để so sánh, SU7 Ultra nhẹ hơn khoảng 465 kg so với Porsche Taycan Turbo GT, và nhẹ hơn khoảng 300 kg so với Tesla Model S Plaid.

Cung cấp năng lượng cho ba môtơ điện của SU7 Ultra là bộ pin CATL Qilin 2.0. Xiaomi cho biết SU7 Ultra chỉ cần 1,97 giây để đạt tốc độ 100 km/h, 5,97 giây cho 200 km/h, và 15 giây cho 300 km/h. Xiaomi đặt tham vọng đánh bại thời gian hoàn thành vòng đua Nurburgring (Đức) trong 7 giờ 7 phút 55 giây của Taycan Turbo GT.

Xe được trang bị nhiều chi tiết khí động học. Ảnh: Xiaomi

Với sức mạnh tương đương mẫu siêu xe hàng triệu USD Bugatti Chiron, người mua SU7 Ultra phải trải qua các bài kiểm tra để có thể mở hết công suất của mẫu xe này, theo ông Lei cho biết. Công ty chưa công bố chi tiết về nội dung phần kiểm tra.

Xiaomi sẽ cho phép đặt hàng phiên bản Ultra vào quý đầu tiên của năm 2025. Hiện chưa có thông tin chi tiết về giá cả, nhưng mức giá sẽ cao hơn bản tiêu chuẩn (từ 29.900 USD). Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi SU7 cạnh tranh Tesla Model 3.

Hồ Tân (theo Carscoops)