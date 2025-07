Xiaomi gây tranh cãi vì sử dụng chip điện tử tiêu dùng trong ôtô

Trung QuốcPhó tổng giám đốc liên doanh FAW-Audi nhấn mạnh sự khác biệt quan trọng giữa chip điện tử tiêu dùng và chip ôtô, ý nhắm vào Xiaomi.

Cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh việc sử dụng chip điện tử tiêu dùng trong ôtô diễn ra khi Li Fenggang, Phó Tổng giám đốc của FAW-Audi, đăng video nhấn mạnh sự khác biệt quan trọng giữa chip điện tử tiêu dùng và chip ôtô. Ông Li khẳng định "ôtô không phải là hàng tiêu dùng nhanh" và Audi "sẽ không thử nghiệm với người dùng".

Những phát ngôn của ông Li xuất hiện trong bối cảnh thảo luận ngày càng sôi động, đặc biệt sau khi Xiaomi YU7 ra mắt, được cho là sử dụng chip tiêu dùng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 cho hệ thống buồng lái. Điều này dẫn đến sự giám sát rộng rãi từ công chúng và ngành công nghiệp về độ tin cậy và an toàn của các thành phần này trong ứng dụng ôtô.

Ông Li trình bày chi tiết sự khác biệt cơ bản giữa hai loại chip, giải thích quan niệm của một số nhà sản xuất ôtô cho rằng chip tiêu dùng mang lại sức mạnh tính toán vượt trội và đủ an toàn. Ông làm rõ rằng chip ôtô phải vượt qua một loạt các chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt, bao gồm AEC-Q, ISO 26262 và IATF 16949. Trong khi đó, chip tiêu dùng thường được sử dụng cho các thiết bị điện tử từ điện thoại thông minh, máy tính, tivi, đến các thiết bị gia dụng thông minh.

SUV điện Xiaomi YU7. Ảnh: PoisonDot

Li cũng nhấn mạnh ba yếu tố khác biệt. Đầu tiên là môi trường hoạt động. Thiết bị điện tử tiêu dùng thường hoạt động trong môi trường trong nhà ổn định, trong khi xe cộ phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, giá lạnh, mưa, tuyết, bụi, va chạm và rung động.

Chip dành cho ôtô được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy trong khoảng nhiệt độ -40°C đến 150°C, trong khi chip tiêu dùng được đánh giá ở phạm vi hẹp hơn nhiều, 0°C-70°C. Vật liệu ôtô cũng phải có khả năng chống chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn và ngưng tụ.

Thứ hai là tuổi thọ. Thiết bị điện tử tiêu dùng có chu kỳ làm mới nhanh, với chip thường được thiết kế có tuổi thọ 3-5 năm. Tuy nhiên, ôtô có thể sử dụng được trong 10-15 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Chip ôtô yêu cầu nhà cung cấp phải đảm bảo nguồn cung ổn định trong hơn 10 năm, với tính nhất quán cao giữa các lô sản xuất khác nhau, đòi hỏi phải xác thực AEC-Q nhiều lô.

Cuối cùng là biên độ an toàn. Không giống như điện thoại di động, ôtô chở hành khách với tốc độ cao và một bộ phận bị hỏng có thể gây ra hậu quả chết người. Chip tiêu dùng cho phép tỷ lệ lỗi lên tới 500 PPM (phần triệu), nghĩa là 500 lỗi trên một triệu đơn vị. Ngược lại, chip dùng cho ôtô thường có tỷ lệ lỗi dưới 1 PPM (một trên một triệu).

Tuy nhiên, Xiaomi YU7 không phải là chiếc xe đầu tiên sử dụng chip không dành cho ôtô. Gần một thập kỷ trước, Tesla đã bắt đầu thử nghiệm các thành phần tương tự, mặc dù hãng phải đối mặt với việc thu hồi hàng loạt do vấn đề quá nhiệt ở chip. Doanh số cao của YU7 làm dấy lên câu hỏi: người tiêu dùng có nên mua ôtô thông minh có buồng lái được điều khiển bằng chip dành cho người tiêu dùng hay không?

Giáo sư Zhu Xichan của Khoa Ôtô thuộc Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) giải thích rằng một chiếc ôtô chứa khoảng 1.000 chip. Đối với các thành phần quan trọng với an toàn có thể ảnh hưởng đến tài sản hoặc tính mạng, chip phải trải qua chứng nhận an toàn AEC-Q100 và ISO 26262, đủ điều kiện để được coi là "cấp độ ôtô". Tuy nhiên, đối với các thành phần không quan trọng về an toàn, chỉ cần thử nghiệm khả năng chống chịu môi trường và tuổi thọ AEC-Q100.

Một giả thuyết phổ biến cho rằng bộ xử lý di động Snapdragon 8 Gen 3, được phát hành vào cuối tháng 10/2023, thường sẽ mất ít nhất một năm để được chứng nhận cấp ôtô. Do đó, việc tích hợp nhanh chóng vào xe hơi trong năm nay đồng nghĩa với việc sử dụng trực tiếp mà không cần chứng nhận SoC cấp độ ôtô đầy đủ.

Trên thực tế, một số nhà sản xuất ôtô đã áp dụng các giải pháp chip tiên tiến và tiết kiệm chi phí hơn dành cho người tiêu dùng cho các mô-đun không quan trọng về an toàn (tức những tính năng không liên quan đến hệ thống an toàn).

Giáo sư Zhu Xichan làm rõ rằng chip không yêu cầu chứng nhận an toàn chức năng không thể được gọi một cách chính xác là "cấp độ ôtô". Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên coi chúng hoàn toàn giống với "chip điện tử tiêu dùng". Các loại chip không dành cho ôtô được sử dụng trong ôtô vẫn phải vượt qua các bài kiểm tra AEC-Q100 vì thiết bị điện tử tiêu dùng có phạm vi nhiệt độ môi trường và tuổi thọ thấp hơn so với các yêu cầu của ôtô.

Xiaomi không tuyên bố rõ ràng liệu chip Snapdragon 8 Gen 3 có vượt qua được bài kiểm tra AEC-Q100 hay không, nhưng họ thông báo rằng bo mạch chủ của YU7 vượt qua bài kiểm tra AEC-Q104 thuộc cấp độ ôtô.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)