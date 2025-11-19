Xforce trở lại cuộc đua doanh số cỡ B

Trong tháng 10, mẫu xe của Mitsubishi đạt doanh số tháng tốt nhất từ đầu năm, dù chưa thu hẹp được khoảng cách với Yaris Cross.

Tháng 10, Mitsubishi Xforce trở lại đường đua doanh số với lượng bán cao nhất từ đầu năm - 1.854 xe. Nhưng đối thủ Toyota Yaris Cross cũng kèn cựa, bán 1.833 xe. Chênh lệch doanh số của Xforce với đối thủ đồng hương vì thế không thu hẹp nhiều.

Xforce khuyến mãi, giảm giá, Yaris Cross cũng làm điều tương tự tại đại lý. Màn đua tranh doanh số của hai mẫu xe dùng động cơ đốt trong đến hiện tại chưa ngã ngũ, nhưng ưu thế đang nghiêng hẳn về mẫu xe Toyota khi năm 2025 còn hai tháng.

Tính đến tháng 10, Yaris Cross đang bán hơn Xforce 1.600 xe. Trong khi doanh số trung bình hàng tháng của hai mẫu này lần lượt là 1.148 xe và 988 xe. Xforce phải có những bước nhảy vọt vào hai tháng cuối năm, nếu không khó giữ được ngôi vương doanh số phân khúc năm thứ hai liên tiếp, tính riêng nhóm chạy xăng.

Bên cạnh màn đua tranh của hai mẫu xe Nhật, VinFast VF 6 vững vàng ở ngôi đầu. Khoảng cách hơn 5.000 xe so với đối thủ xếp sau giúp mẫu xe thuần điện VinFast chắc suất bán chạy nhất phân khúc trong năm đầu tiên công bố số liệu bán hàng. VF 6 và Yaris Cross thâu tóm khoảng một nửa thị phần phân khúc. Trong đó mẫu xe VinFast chiếm 30%, còn sản phẩm Toyota chiếm 21%.

Mitsibishi Xforce. Ảnh: Phan Tân

So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu của phân khúc CUV cỡ B tăng mạnh trong 10 tháng đầu 2025 (55.622 xe), mức 46%, chủ yếu nhờ bổ sung doanh số của VF 6. Còn tính riêng mảng động cơ đốt trong, toàn phân khúc bán ra 38.673 xe, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ 2024.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe xăng tăng trưởng doanh số mạnh nhất (37%). Đối thủ lớn nhất của Yaris Cross là Xforce giảm 14%. Các mẫu xe còn lại như Honda HR-V, Kia Seltos, Hyundai Creta cũng giảm doanh số, mức 1-10%. Riêng Mazda CX-3 cải thiện đôi chút khi lượng bán tăng 2% nhưng vẫn là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc.

Sự hiện diện của VF 6 và các đối thủ Nhật là Yaris Cross, Xforce khiến hai cựu vương - Seltos và Creta - không còn cơ hội chen chân vào nhóm đầu bán chạy nhất trong 2025. Bởi khoảng cách doanh số mẫu xe Hàn bán tốt nhất - Creta với vị trí thứ ba - Xforce là hơn 3.700 xe.

Phạm Trung