Trung QuốcGói pin Aegis Gold Brick của mẫu Geely Galaxy E5 hoàn thành thử nghiệm cực đoan với cỗ xe tăng 36 tấn.

Trong một thử nghiệm về công nghệ an toàn pin, chiếc xe điện Galaxy E5 của Geely trải qua bài kiểm tra nén khắc nghiệt, trong đó pin Aegis Gold Brick chịu sức nặng của một chiếc xe tăng nặng 36 tấn.

Áp lực trong thử nghiệm này cao hơn khoảng 1,8 lần so với yêu cầu của tiêu chuẩn an toàn pin quốc gia mới của Trung Quốc, và không có dấu hiệu cháy, nổ hoặc nhiệt độ tăng bất thường nào được ghi nhận trong cả gói pin và các cell riêng lẻ.

Xe tăng chèn lên pin xe điện để thử độ an toàn Video: Geely

Thử nghiệm mô phỏng tình huống pin của xe chịu tác động ngoại lực và nén cực độ. Chiếc xe tăng 36 tấn nhiều lần cán qua gói pin, sau đó chèn qua các cell pin riêng lẻ và một nhóm gồm 10 cell. Mặc dù chịu áp lực rất lớn, gói pin vẫn giữ được tính toàn vẹn cấu trúc mà không bị phồng, rò rỉ, cháy hoặc nổ. Kiểm tra xác nhận rằng pin chịu được lực nén vượt qua yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia mới.

Ngày 28/3, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố yêu cầu an toàn mới đối với pin xe điện, có hiệu lực từ 1/7/2026. Các tiêu chuẩn cập nhật này đưa ra ba cải tiến an toàn cốt lõi: kiểm tra an toàn sau chu kỳ sạc nhanh; tăng cường yêu cầu bảo vệ chống mất kiểm soát nhiệt; và lần đầu tiên yêu cầu kiểm tra va chạm theo phương thẳng đứng (mô phỏng các va chạm từ các chướng ngại vật trên đường).

Hệ thống pin Aegis Gold Brick của Geely vượt qua các tiêu chuẩn mới này, trở thành một trong những thương hiệu pin đầu tiên trong ngành nhận được chứng nhận đầy đủ.

Pin Aegis Gold Brick có chiều dài ngắn, độ dày tăng, điện trở bên trong thấp và tỏa nhiệt tối thiểu. Pin sử dụng vật liệu chất lượng cao, bao gồm bộ tách kép phủ ướt linh hoạt hơn với lớp phủ chịu nhiệt oxit nhôm, giúp ngăn ngừa hiện tượng vỡ cell và thoát nhiệt khi bị thủng.

Bộ pin với công nghệ tích hợp công nghệ Cell to Body (CTB) với pin được tích hợp vào sàn tạo thành kết cấu dạng "bánh sandwich", cấu trúc lưới với 4 mặt cắt hấp thụ năng lượng và tấm đáy dày 2,6 mm.

Trong khi các tiêu chuẩn quốc gia mới yêu cầu 24 bài kiểm tra an toàn, Geely đưa Pin Aegis Gold Brick của mình vào 36 tình huống cực đoan, với 23 bài kiểm tra vượt quá yêu cầu quốc gia. Geely cũng chủ động triển khai bài kiểm tra "va chạm từ dưới lên" mới trong các tiêu chuẩn của công ty và có kế hoạch mở danh mục bằng sáng chế an toàn pin cho toàn bộ ngành.

Galaxy E5 vốn đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra nhiệt độ cực cao và các thử nghiệm an toàn toàn diện do Trung tâm nghiên cứu và công nghệ ôtô Trung Quốc (China Automotive Technology and Research Center - CATARC) thực hiện. Xe đạt được chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA và xếp hạng an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)