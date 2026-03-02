Xe máy điện VinFast Viper có giá từ 39,9 triệu đồng

VinFast mở đặt cọc hai dòng xe máy điện đổi pin Viper và Feliz II, giá khởi điểm lần lượt 39,9 triệu và 24,9 triệu đồng, từ ngày 1/3.

Sau lần công bố 4 dòng xe máy điện mới hôm 15/1, VinFast mở đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Viper và Feliz II từ tháng 3. Theo đó, VinFast Viper có giá 39,9 triệu (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm pin). VinFast Feliz II giá 24,9 triệu và 30,5 triệu đồng (kèm pin).

Mức đặt cọc là 1 triệu đồng, dự kiến giao xe trong quý I.

Xe máy điện VinFast Viper phối màu vàng đen. Ảnh: VinFast

Viper được VinFast định vị thuộc phân khúc xe máy điện cao cấp của hãng, thiết kế mang phong cách nam tính và thể thao. Xe lắp động cơ điện BLDC inhub, công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h và khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây. Theo công bố của hãng, việc trang bị 2 pin LFP giúp Viper có tầm di chuyển đến 156 km một lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn.

Xe sử dụng chìa khóa smartkey thay cho ổ khóa cơ truyền thống, tích hợp tính năng tìm xe trong bãi đỗ. Màn hình màu TFT hiển thị đa dạng thông số khi vận hành. Các trang bị khác có giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi thủy lực, có bình dầu phụ ở phía sau. Viper có 5 màu sắc tùy chọn.

Thiết kế xe máy điện VinFast Feliz. Ảnh: Tuấn Vũ

Dòng xe máy điện Feliz II có thiết kế, tùy chọn màu sắc tương tự Feliz đã ra mắt trước đây, điểm khác biệt ở tính năng đổi pin. Xe lắp động cơ điện BLDC inhub, công suất tối đa 3.000 W và có thể đạt tốc độ cao nhất 70 km/h. Theo hãng, ở điều kiện tiêu chuẩn, Feliz II có tầm di chuyển 156 km cho một lần sạc đầy 2 pin. Các tính năng khác của xe có: đèn chiếu sáng LED toàn phần, công nghệ phanh tái sinh thu hồi năng lượng, hai chế độ vận hành, chuẩn chống nước IP67...

Cả hai mẫu xe này đều được hãng áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, mức cao hàng đầu trên thị trường xe máy điện Việt Nam.

Hiện, VinFast đang áp dụng loạt ưu đãi cho người dùng mua xe máy điện của hãng như: chương trình hỗ trợ trả góp "Mua xe 0 đồng"; giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc pin tại trạm V-Green toàn quốc. Với dòng xe máy điện đổi pin này, hãng miễn phí 20 lần một tháng, tương đương quãng đường di chuyển từ 800 km một tháng cho người dùng.

V-Green cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất lắp đặt hàng nghìn trạm đổi pin trên toàn quốc, mục tiêu đạt 45.000 tủ trong quý I năm nay.

Quang Anh