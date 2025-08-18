Xe máy điện trang bị cảnh báo va chạm và chệch làn

Ấn ĐộHãng Ola Electric giới thiệu xe máy điện S1 Pro Sport với những tính năng ADAS giống ôtô như điều khiển hành trình hay cảnh báo chệch làn.

Lần đầu tiên trong phân khúc xe máy điện tại Ấn Độ, một sản phẩm trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS). ADAS trên S1 Pro Sport bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo và ba chế độ lái: mưa, đô thị và đường đua.

S1 Pro Sport có thiết kế yếm xe khí động học bằng sợi carbon giúp tăng cường hiệu suất tổng thể. Xe cũng trang bị kính chắn gió khí động học và cánh gió mới. Phía trước có cảm biến và camera để ghi hình chuyến đi và có thể phát trực tiếp.

S1 Pro Sport còn có tay nắm và chắn bùn trước bằng sợi carbon. Các điểm nổi bật khác bao gồm vành xe hợp kim 14 inch và lốp rộng hơn để tăng độ bám đường.

Xe máy điện Ola S1 Pro Sport. Ảnh: Ola

Xe trang bị môtơ điện tạo ra công suất 21 mã lực. Xe tăng tốc 0-40 km/h chỉ trong 2 giây. Tốc độ tối đa có thể đạt 152 km/h.

Bộ pin 5,2 kWh sử dụng cell pin 4680 Bharat, được Ola Electric phát triển hoàn toàn tại Ấn Độ. Theo công ty, phạm vi hoạt động của S1 Pro Sport là khoảng 320 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ola Electric S1 Pro Sport trang bị MoveOS 6, phần mềm AI mới nhất của hãng. Phần mềm mới này cũng sẽ được triển khai cho các xe tay ga Ola Electric có vào đầu năm 2026.

Ola Electric sẽ bắt đầu nhận đặt chỗ cho phiên bản S1 Pro Sport vào khoảng mùa lễ hội Diwali năm nay, tức từ 20/10. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng 1/2026. Giá bán của S1 Pro Sport là 150.000 rupee (khoảng 1.700 USD). Bên cạnh S1 Pro Sport, công ty còn giới thiệu S1 Pro+ và Roadster X+ với pin 4680 Bharat.

Trên thế giới, xe máy trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS không phải lần đầu tiên, nhưng thường chỉ có trên dòng xe phân khối lớn. Những mẫu môtô có ADAS như Ducati Multistrada V4 S, BMW R 18 B và R 18 Transcontinental, Triumph Tiger 1200 GT Explorer và Rally Explorer, hay Yamaha Tracer 9 GT+.

Mỹ Anh (theo Cartoq)