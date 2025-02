Thức trắng đêm vì xe giường nằm từ Sài Gòn lên Tây Nguyên

Nằm hàng ghế đầu, tôi chứng kiến trực diện những cú bẻ lái của tài xế, cứ tưởng cả xe va vào vách đá tới nơi.

Xe giường nằm đêm luôn là lựa chọn phổ biến của nhiều hành khách vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian, nhưng với tôi, đó là một trải nghiệm đầy ám ảnh. Những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách chạy đêm không phải hiếm.

Như vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo ở Sơn La hồi tuần trước, nạn nhân mô tả "tiếng va chạm như bom nổ", hay những vụ xe lao xuống vực, tông vào trạm dừng... đều khiến người ta rùng mình.

Tôi từng trải qua cảm giác bất an, mất ngủ, thức trắng đêm trong chuyến đi từ Sài Gòn lên Tây Nguyên ăn cưới bạn. Lên xe tại bến xe miền Đông lúc 9h tối, tôi ngủ được một lúc thì tỉnh giấc khi xe bắt đầu vào quốc lộ 14 chuẩn bị tiến vào những con đường đèo dốc quanh co của Tây Nguyên.

Tôi nằm ngay khoang giữa, phía trước gần tài xế, một vị trí không mấy dễ chịu khi chứng kiến từng cú bẻ lái gấp để ôm cua. Mỗi lần xe lắc lư, tôi lại thót tim, tưởng như chỉ một giây lơ là, cả xe có thể lao vào vách núi hoặc lật xuống vực.

Không chỉ tôi, nhiều người cũng có chung nỗi bất an khi đi xe khách giường nằm. Một người bạn tôi gần đây đi từ Sài Gòn về miền Tây than phiền rằng dây thắt an toàn trên xe đã bị cắt, còn búa thoát hiểm, thứ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp lại chẳng thấy đâu. Nếu chẳng may có sự cố, hành khách sẽ xoay xở thế nào?

Tại sao xe khách chạy đêm lại đáng sợ đến vậy? Một phần là do đường sá, nhưng quan trọng hơn là yếu tố con người. Các tài xế thường phải chạy liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, đối mặt với tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi.

Có người cầm lái trong trạng thái gà gật, có người dùng các biện pháp kích thích để giữ tỉnh táo. Nhưng dù là cách nào, hậu quả của sự chủ quan trên đường cao tốc hay cung đường đèo dốc đều có thể rất thảm khốc.

Hành khách có quyền yêu cầu một chuyến đi an toàn, nhưng thực tế lại không có nhiều sự lựa chọn. Khi bước lên xe, chúng ta chỉ có thể hy vọng tài xế đủ tỉnh táo, xe đủ an toàn, và hành trình sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng hy vọng không thể thay thế cho các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn từ cơ quan chức năng và sự nâng cao trách nhiệm từ các nhà xe.

Xe giường nằm chạy đêm vẫn sẽ là phương tiện di chuyển phổ biến, nhưng liệu có cách nào giúp hành khách bớt bất an? Đó là câu hỏi không chỉ tôi mà rất nhiều người đi xe khách mong muốn có câu trả lời.

KTX