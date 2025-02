Nạn nhân vụ tông xe: Tiếng va chạm như bom nổ

Sơn LaĐang lao xuống con dốc trên quốc lộ 6, xe giường nằm va chạm với xe đầu kéo tạo tiếng động như bom nổ, thành trái bị xé toạc, hành khách văng ra ngoài.

Trong hơn 30 hành khách trên xe giường nằm hành trình Sơn La - Hà Nam khuya 21/2, Hoàng Văn Vinh, 18 tuổi, nằm trong số bị thương nhẹ, được xuất viện sáng nay. Vinh vẫy xe ở lề quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai để trở lại Hà Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

17h ngày 21/2, Vinh lên xe, lúc này đã có một số người đến trước nằm đắp chăn. Phụ xe hướng dẫn Vinh lên tầng hai, vị trí giữa thân xe bên thành phải. Xe giường nằm sau đó vòng vèo đón khách, tới khoảng 20h30 về lại TP Sơn La để xuôi hành trình 250 km về bến cuối Hà Nam.

Cứ khoảng 15-30 phút xe lại dừng đón khách hoặc nhận hàng. "Khoảng 21h khi đến huyện Mai Sơn, tôi thấy đoàn 13 người lên, lấp đầy giường trống. Sau 5 phút ổn định chỗ, đèn xe vụt tắt. Chỉ đoàn người là anh em, họ hàng về quê ăn cưới nên thi thoảng nói chuyện, còn lại đa số khách đắp chăn ngủ", Vinh kể.

Trong đêm tối, xe giường nằm lao trên quốc lộ 6 - tuyến huyết mạch nối Thủ đô với Tây Bắc. Đoạn đường qua Sơn La chỉ rộng 8-10 m với hai làn xe, đi qua nhiều đồi núi. Về khuya, trời mưa càng nặng hạt, hai bên vắng nhà dân, trên mặt đường loang loáng nước thi thoảng có vài xe khách, xe tải chạy qua.

Khúc cua xảy ra tai nạn trên quốc lộ 6 khuya 21/2 làm 6 người chết, 8 người bị thương. Ảnh: Phạm Chiểu

23h20, đứng ở đỉnh con dốc dài 300 m song có tới hai khúc cua để chờ gửi hàng lên xe, chị Lê Hồng Nhung ở Bản Thìn, xã Sập Vặt, huyện Yên Châu thấy xe giường nằm màu đỏ lao nhanh qua con dốc đầu tiên, khi đến khúc cua thứ hai thì va chạm với xe đầu kéo chạy chiều ngược lại.

"Xe lao rất nhanh, qua đoạn cua thứ nhất thì hầu như toàn bộ xe đã chiếm hết chiều đường bên trái. Khi đến khúc cua thứ hai, xe phanh nhưng bánh bị rê sang trái, thân văng vào đầu xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc, tạo tiếng động như bom", chị Nhung kể lại. Vị trí tai nạn cách TP Sơn La khoảng 60 km.

Trong xe, Vinh vừa chìm vào giấc ngủ thì choàng tỉnh bởi xe chao đảo mạnh. va chạm cực lớn vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Đèn xe bật sáng trưng. Thành trái xe bị xé toạc, hơi lạnh lập tức tràn vào.

Nhìn ra ngoài, Vinh sửng sốt thấy thân xe giường nằm đã va chạm đầu xe đầu kéo, rồi trượt chừng 5-7 m mới dừng lại. Cabin xe đầu kéo bẹp dúm, kẹp cứng lái và phụ xe. Thành thùng bên trái cũng móp méo. Khoảng 5-6 khách ở dãy bên trái, phía đuôi xe giường nằm văng xuống đường, nằm bất tỉnh ở khoảng hẹp giữa xe giường nằm và xe đầu kéo.

Cabin sập đè lên hành khách, mảnh kính bắn tung tóe. Nhiều khách la hét, một số mắc kẹt chỉ đủ sức rên rỉ, có cả tiếng trẻ em khóc. Vinh nằm co quắp khoảng 5 phút thì phụ xe lên hướng dẫn mọi người đi xuống. Hai chân run run không thể bước nổi, phải bám vào thành giường tầng lần mò giữa đống chăn màn, cả nạn nhân nằm ngổn ngang, máu vương vãi khắp nơi để ra ngoài.

Hoàng Văn Vinh kể lại vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhà nằm cách quốc lộ 6 chỉ 10 m, ở ngay đoạn cua dốc, chị Nhung từng chứng kiến nhiều tai nạn, nhưng "chưa từng thấy vụ nào kinh hoàng như thế". "Khung cảnh hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng kêu của trẻ em, người lớn từ trong xe vang lên ám ảnh. Chăn màn, rau củ và người nằm la liệt ở mặt đường", chị Nhung nhớ lại.

5 người văng xuống đất được bố con chị Nhung cùng một số hàng xóm kiểm tra xác định đã tử vong nên quay ra xe khách và xe đầu kéo cứu hộ người còn sống. Lúc này, một số xe đi tới kết hợp với người dân trong bản dùng xà beng cạy cabin xe đầu kéo để đưa lái xe ra ngoài vì người này bị thương nặng nhất và vẫn còn dấu hiệu sống. Nhưng khung xe biến dạng, ép chặt nên việc cứu hộ bất thành.

Cùng lúc, một người đàn ông một tay bị gãy, một tay dập nát từ trên xe khách đi xuống chỉ kịp nói với người dân "cứu người thân tôi với" rồi ngã xuống bất tỉnh. Chị Nhung đưa một cháu khoảng 5 tuổi bị rách mặt vào nhà băng bó. Mẹ và em của cháu bé này nằm trong số tử vong tại chỗ.

Có hai phụ nữ nằm phía đầu xe bị mắc kẹt, bị chấn thương ở cột sống, không thể tự di chuyển, miệng lẩm bẩm nhắc vẫn còn con trai học lớp 5. Nhiều người qua đường đã lên xe nẹp chân cho khách, vừa trấn an, vừa cố gắng len lỏi giữa lối đi hẹp đầy mảnh kính ở giữa xe giường nằm để đưa họ ra ngoài.

Nhân chứng: 'Xe khách chạy nhanh, chiếm hết đường đối diện' Nhân chứng Lê Thị Nhung kể lại vụ tai nạn. Video: Gia Chính

Số lượng người bị thương lớn, người dân dùng xe cá nhân đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu cách hiện trường hơn 5 km. Tiếp sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Sơn La dùng máy cắt chuyên dụng để đưa lái xe đầu kéo ra ngoài nhưng người này đã tử vong.

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu cho biết đã tiếp nhận 8 bệnh nhân và 6 thi thể từ từ vụ tai nạn. Trong đó chuyến xe đầu tiên chở một người đàn ông bị dập nát hai cẳng tay, mặt chảy nhiều máu, xây xát toàn thân, tiên lượng rất nặng và một bé trai 9 tuổi, bị chấn thương vùng bụng, ngực, tinh thần không tỉnh táo.

6 bệnh nhân đưa vào sau chủ yếu chấn thương phần mềm, tinh thần tỉnh táo. Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển ba người đến Bệnh viện Việt Đức, ba người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Hai ca nặng đã qua cơn nguy kịch.

Người dân dọn đồ vương vãi trên mặt đường, trưa 22/2. Ảnh: Phạm Chiểu

Sáng 22/2, Công an tỉnh Sơn La đã bắt tài xế Nguyễn Đình Hùng, 42 tuổi để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhà chức trách cho rằng do không đảm bảo tốc độ an toàn nên khi di chuyển đến đoạn đường cao ở xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu, phần đuôi xe của Hùng đã trượt, văng sang phần đường bên trái, gây va chạm với xe đầu kéo chạy chiều ngược lại.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe giường nằm được kiểm định lần gần nhất ngày 2/11/2024, còn hạn tới 1/5/2025. Đầu kéo tới ngày 23/7/2025 đến hạn kiểm định, nhưng sơmi rơ-moóc đã hết hạn vào ngày 25/1/2025., sang đường ngược chiều.

Gia Chính - Phạm Chiểu