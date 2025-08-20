Xe gầm cao cỡ D tháng 7 - Santa Fe tăng trưởng mạnh, vẫn xếp dưới Fortuner

Ford Everest giữ vị trí số một phân khúc với doanh số cao nhất, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe ở các thứ hạng tiếp theo.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh số phân khúc xe gầm cao cỡ D tháng 7 bán tổng 2.023 xe, tăng trưởng nhẹ 6,3% so với 1.903 xe của tháng 6.

Mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong tháng 7 thuộc về Santa Fe với doanh số tăng gần gấp đôi, từ 145 xe trong tháng 6 lên 280 xe vào tháng 7. Tỷ lệ tăng trưởng 93,1%, một phần nhờ vào các chương trình khuyến mãi từ hãng xe Hàn Quốc.

Toyota Fortuner cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh số tháng 7 đạt 347 xe, tăng 16,4% so với 298 xe bán ra vào tháng 6. Sự trở lại của Fortuner cho thấy vị thế "gã khổng lồ" một thời vẫn chưa hề lung lay.

Mazda CX-8 duy trì đà tăng trưởng nhẹ từ 207 xe của tháng 6 lên 212 xe trong tháng 7, tương ứng mức tăng 2,4%. Mặc dù không đột phá, nhưng sự ổn định này giúp CX-8 củng cố vị thế của mình trong phân khúc.

Mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc - Ford Everest lại chứng kiến sự sụt giảm nhẹ. Doanh số mẫu SUV thương hiệu Mỹ giảm từ 1.122 xe trong tháng 6 xuống 1.089 xe của tháng 7, tương ứng mức giảm 2,9%. Mặc dù vậy, Everest vẫn giữ vị thế số một phân khúc với khoảng cách rất xa so với các đối thủ.

Hyundai Santa Fe tăng trưởng doanh số mạnh mẽ nhất phân khúc trong tháng 7. Ảnh: HTC

Giảm doanh số nhất nhì phân khúc thuộc về hai mẫu xe, Kia Sorento và Isuzu mu-X. Mẫu xe Hàn Quốc Sorento giảm từ 108 xe của tháng 6 xuống 79 xe vào tháng 7, tương ứng mức giảm 26,9%. Tương ứng, mu-X giảm từ 23 xe xuống còn 16 xe, với tỷ lệ giảm 30,4%. Hai mẫu xe này tiếp tục gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc. Riêng Mitsubishi Pajero Sport đã không còn bán hàng từ tháng 7.

Xét lũy kế năm 2025, Everest bán nhiều nhất với 6.223 xe, tiếp đến Fortuner với 1.756 xe, Santa Fe bán 1.561 xe, CX-8 bàn giao 1.438 xe, Sorento bán 516 xe, mu-X bán 148 xe và ở cuối bảng xếp hạng là Pajero Sport chỉ 48 xe.

Minh Vũ