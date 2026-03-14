Xe gầm cao cỡ D tháng 2: sụt giảm đồng loạt

Ford Everest duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số với 747 xe bán ra, Mazda CX-8 và Hyundai Santa Fe giữ các thứ hạng tiếp theo.

Tổng lượng bán hàng của xe gầm cao phân khúc D tháng 2 đạt 1.170 xe, giảm 54,2% so với 2.557 xe của tháng 1, theo báo cáo của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam).

Sự sụt giảm đồng loạt ở tất cả các mẫu xe không gây quá nhiều bất ngờ, bởi tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Đây cũng là giai đoạn cả thị trường xe Việt Nam cùng rơi vào cảnh ảm đạm về doanh số, bởi tâm lý mua sắm của khách hàng giảm mạnh.

Dù không tránh khỏi xu thế giảm chung, Ford Everest vẫn cho thấy vị thế dẫn đầu khi ghi nhận mức giảm nhẹ nhất phân khúc với 46,2% - tương ứng với 747 xe mới bàn giao tới tay khách Việt, trong khi tháng 1 bán được 1.390 xe. Khoảng cách mà Everest tạo ra so với các đối thủ ngày càng nới rộng, khẳng định vị trí dẫn đầu khó lung lay.

Trái ngược với sự lì lợm của Everest, các đối thủ còn lại đều ghi nhận mức giảm sâu trên 60%.

Toyota Fortuner từng là biểu tượng của phân khúc, nay trở thành mẫu xe có mức lao dốc mạnh nhất khi giảm tới 78,1% với chỉ vỏn vẹn 59 xe bán ra trong tháng 2 so với 269 xe của tháng 1.

Hyundai Santa Fe - "cựu vương" một thời cũng không khá khẩm hơn khi để mất 67,7% so với tháng 1, rơi xuống mức 123 xe. Kia Sorento ghi nhận mức giảm 72,4% chỉ còn bàn giao được 29 xe tới tay khách Việt.

Giống như Everest, Mazda CX-8 có mức giảm nhẹ 47,9% - bán 199 xe, xếp thứ hai phân khúc. Ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng doanh số, Isuzu mu-X chỉ bán 13 xe, giảm 56,7% so với tháng 1.

Dự báo tháng 3 - kỳ nghỉ lễ kết thúc và các hãng xe tung các chương trình kích cầu, ưu đãi phí trước bạ, thị trường xe gầm cao cỡ D mới quay trở lại đà hồi phục. Tuy nhiên, sự áp đảo của Everest dự kiến sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian dài.

Lương Dũng