Xe gầm cao cỡ D tháng 10 - doanh số tăng, giảm trái chiều

Everest, Santa Fe, Sorento cùng tăng trưởng doanh số, trong khi những xe còn lại trong phân khúc quay đầu giảm.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam) tháng 10, toàn thị phần xe gầm cao cỡ D bán tổng 3.219 xe, nhiều hơn 523 xe so với tháng 9, tương ứng mức tăng trưởng 19,4%.

Hai mẫu xe có doanh số tăng mạnh trong phân khúc là Ford Everest và Hyundai Santa Fe với lượng bán nhiều hơn tháng trước từ 249-333 xe. Kia Sorento cũng có mức bán nhiều hơn tháng 9 nhưng chỉ nhỉnh hơn 24 xe. Trong khi các mẫu còn lại trong phân khúc đều bán kém hơn.

Everest có lượng xe mới giao nhiều nhất 10 với 1.281 xe, trong khi tháng 9 chỉ giao 948 xe. Tính cộng dồn từ đầu năm 2024, mẫu gầm cao cỡ D của Ford giao nhiều nhất phân khúc với tổng 8.434 xe.

Santa Fe duy trì vị trí thứ hai phân khúc với doanh số bán tháng 10 đạt 1.007 xe, nhiều hơn tháng trước 249 xe. Lũy kế 2024 của Santa Fe là 4.906 xe. Đối thủ đồng hương Kia Sorento cùng mức tăng trưởng dương nhưng xếp hạng doanh số ở vị trí thứ 5 với 140 xe bán ra trong tháng 10, nhiều hơn 24 xe so với tháng 9. Lũy kế cộng dồn của Sorento là 830 xe.

Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X đều giảm doanh số so với tháng trước từ 10-35 xe. Fortuner ở hạng ba với doanh số 416 xe, ít hơn 35 xe so với tháng trước. Ở các vị trí tiếp theo, CX-8 bán 294 xe, ít hơn 25 xe so với tháng 9. Pajero Sport giao 58 xe, trong khi mu-X chỉ giao 23 xe, ít nhất phân khúc.

Bốn mẫu xe gầm cao cỡ D dẫn đầu doanh số tháng 10.

Tháng 11 là đợt cuối cùng giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng cho ôtô lắp ráp sản xuất trong nước. Lượng xe gầm cao cỡ D bán ra trong tháng 11 có thể thay đổi nhưng doanh số sẽ không tạo đột biến.

Minh Vũ