Xe gầm cao cỡ D tháng 1 - sức mạnh tuyệt đối của Ford Everest

Doanh số cả phân khúc tăng trưởng kỷ lục 170% so với cùng kỳ năm 2025, Ford Everest dẫn đầu với khoảng cách nghìn xe với mẫu đứng sau.

Số liệu thống kê tháng 1/2026 của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam) cho thấy bức tranh đối lập mạnh trong phân khúc gầm cao cỡ D. Tổng lượng xe bán ra toàn phân khúc đạt 2.557 xe, tăng trưởng gấp 3 lần so với con số 946 xe của tháng 1/2025.

Ford Everest - vua phân khúc

Không có bất ngờ ở vị trí ngôi vương, nhưng cách Everest thống trị thị trường khiến các đối thủ phải e dè. Mẫu xe Mỹ ghi nhận doanh số 1.390 xe, tăng trưởng tới 363,3% so với cùng kỳ năm trước với 300 xe.

Hiện tại, một mình Everest chiếm giữ 54% thị phần toàn phân khúc. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 2 chiếc gầm cao cỡ D lăn bánh trên đường phố Việt Nam trong tháng đầu năm 2026, có ít nhất một chiếc mang logo Ford. Sự áp đảo này đến từ việc Everest duy trì được sức hút về thiết kế, vận hành, bất chấp những biến động về giá và sự cạnh tranh từ nhóm xe Hàn.

Cuộc đua nghẹt thở cho vị trí á quân

Phía sau bóng quá lớn của Everest là cuộc bám đuổi sát sao giữa Mazda CX-8 và Hyundai Santa Fe. CX-8 tạm thời dẫn trước với 382 xe, tăng trưởng 86,3%. Santa Fe bán sát nút với 381 xe. Đáng chú ý, dù chỉ xếp thứ 3, nhưng mẫu xe của Hyundai lại có mức phục hồi ấn tượng lên tới 145,8% so với mức thấp của tháng 1 năm 2025 chỉ 155 xe.

Việc hai mẫu xe này chỉ chênh lệch đúng một đơn cho thấy cuộc chiến giữa xe Nhật thực dụng và xe Hàn bóng bẩy vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Ford Everest chiếm 54% thị phần xe gầm cao cỡ D tháng 1/2026 tại Việt Nam. Ảnh: Ford

Nhóm cuối bảng: Những mảng màu xám

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Toyota Fortuner duy trì phong độ ổn định nhưng thiếu đột phá với 269 xe, tăng 40,8%. Kia Sorento có màn thể hiện khá tốt khi gấp đôi doanh số cùng kỳ, đạt 105 xe.

Tuy nhiên, "nốt trầm" lớn nhất thuộc về các đại diện của Nhật Bản khác. Isuzu mu-X vẫn loay hoay ở đáy bảng chỉ với 30 xe bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 1/2026, tăng nhẹ 15,4% so với 26 xe của tháng 1/2025. Trong khi Mitsubishi Pajero Sport đã ngừng bán.

Tháng 1/2026 là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của sức mua trong phân khúc xe gầm cao cỡ D. Tuy nhiên, sự phân hóa đang diễn ra ngày càng sâu sắc. Everest tạo ra một "đế chế" riêng biệt, đẩy các đối thủ còn lại vào cuộc chiến sinh tồn để chia nhau phần nhỏ thị phần còn lại.

Minh Vũ