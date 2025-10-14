Xe điện Xiaomi bị nghi kẹt cửa khiến tài xế chết cháy

Trung QuốcChiếc xe bốc cháy dữ dội trên đường được xác nhận là xe điện Xiaomi SU7 Ultra, khiến tài xế thiệt mạng.

Ôtô bốc cháy sau va chạm, người qua đường phá cửa bất thành Video: SCW

Vụ tai nạn sáng sớm 13/10 trên đại lộ Thiên Phủ ở Thành Đô gây ra đám cháy dữ dội, nhiều người tìm cách đập vỡ kính xe từ bên ngoài nhưng đều bất thành. Dư luận sau đó đổ dồn vào lý do xe không thể mở cửa và suy đoán chiếc xe bị cháy trơ khung là sản phẩm của Xiaomi.

Thông tin này mới đây được Sina xác nhận là một chiếc SU7 Ultra. Khi lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, tài xế đã tử vong khi mắc kẹt ở ghế lái.

Tuy vậy, việc nhiều người không thể mở cửa từ bên ngoài có phải do xe bị lỗi hay không vẫn chưa có xác nhận chính thức. Hiện chính quyền địa phương Thành Đô và Xiaomi chưa đưa ra tuyên bố nào.

Chiếc xe điện trơ khung sau đám cháy. Ảnh: Director Guo

Chiếc xe cháy trơ khung là Xiaomi SU7 Ultra, có giá từ khoảng 579.900 nhân dân tệ (81.500 USD). Đây không phải là vụ cháy đầu tiên liên quan đến dòng xe này. Vào tối 29/3, một chiếc SU7 tiêu chuẩn va chạm với dải phân cách trên đường cao tốc ở Đồng Lăng, An Huy và bốc cháy, khiến ba người trên xe thiệt mạng. Các báo cáo ban đầu khi đó cho biết xe bốc cháy ngay sau va chạm, với cáo buộc "cửa không thể mở khóa, ngăn chặn việc thoát ra ngoài".

Các loại xe năng lượng mới thường sử dụng khóa cửa điện tử và tay nắm cửa ẩn. Nếu hệ thống điện áp cao kích hoạt chế độ bảo vệ tự động tắt nguồn sau va chạm, chức năng mở khóa điện tử có thể bị lỗi. Nếu người lái không kích hoạt thiết bị hỗ trợ cơ học ngay lập tức, hoặc nếu thân xe bị biến dạng và bị kẹt, cửa có thể không mở được.

Sau khi dập lửa, lính cứu hỏa dùng thiết bị chuyên dụng cắt kim loại để mở cửa xe. Ảnh: StarCar

Trong các vụ tai nạn giao thông gần đây, tay nắm cửa ẩn đã nhiều lần cho thấy những nguy hiểm tiềm ẩn. Ví dụ, năm 2024, sau một vụ va chạm từ phía sau liên quan đến một chiếc Aito M7 ở Vân Thành, Sơn Tây, tay nắm cửa ẩn đã không mở được.

Vào ngày 24/9 vừa qua, dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc bắt buộc đối với tay nắm cửa ôtô đã được công bố để lấy ý kiến công chúng. Dự thảo nêu rõ rằng tài liệu này bổ sung các yêu cầu về chức năng, vị trí và khoảng cách an toàn của tay nắm cửa ngoài sau tai nạn, từ đó tăng cường sự thuận tiện trong công tác cứu hộ.

