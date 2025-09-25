Trung Quốc lấy ý kiến công chúng về tiêu chuẩn tay nắm cửa ôtô

Tiêu chuẩn an toàn mới cho tay nắm cửa ôtô được công bố để lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 22/11.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về an toàn tay nắm cửa ôtô, giải quyết những lo ngại về thiết kế tay nắm cửa điện tử và tay nắm cửa ẩn.

Bản "Yêu cầu kỹ thuật về an toàn tay nắm cửa ôtô", được công bố để lấy ý kiến công chúng vào ngày 24/9, sẽ tiếp tục nhận ý kiến đóng góp cho đến ngày 22/11.

Theo tài liệu giải trình, các tiêu chuẩn này nhằm mục đích quản lý các loại tay nắm cửa điện tử ẩn và đáp ứng các nhu cầu an toàn mới. Sáng kiến này nhằm thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cơ bản, đồng thời hướng dẫn các nhà sản xuất cải thiện thiết kế tay nắm cửa và an toàn tổng thể của xe.

Một kiểu tay nắm cửa ẩn trên ôtô. Ảnh: Huf

Các yêu cầu chính trong dự thảo tiêu chuẩn bao gồm: mỗi cửa (trừ nắp cốp) phải có tay nắm ngoài với chức năng mở khóa cơ học; trong trường hợp tai nạn liên quan đến nhiệt pin, cửa hông không va chạm phải có thể mở bằng tay nắm ngoài mà không cần dụng cụ; tay nắm cửa ngoài phải có đủ không gian thao tác bằng tay tối thiểu 60 x 20 x 25 mm, bất kể vị trí tay nắm; mỗi cửa phải có tay nắm trong với chức năng mở khóa cơ học, có thể mở cửa mà không cần dụng cụ bên ngoài; nếu lắp tay nắm điện bên trong, cũng phải có tay nắm dự phòng cơ học; tay nắm trong phải dễ nhận biết, dễ nhìn thấy, được đặt trong phạm vi 300 mm tính từ mép cửa và nằm trong phạm vi cụ thể so với vị trí ngồi.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ CNAutoNews, Rong Hui, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu tiêu chuẩn hóa ôtô Trung Quốc, giải thích rằng các tiêu chuẩn này được xây dựng thông qua quá trình nghiên cứu sâu rộng với sự tham gia của hơn 20 công ty và 63 mẫu xe. Các yêu cầu này giải quyết những khó khăn của ngành công nghiệp, đồng thời cân bằng giữa tiến bộ công nghệ với các vấn đề an toàn.

"Với sự phát triển của điện khí hóa ôtô, tay nắm cửa điện tử đã được áp dụng rộng rãi, và phương thức vận hành cũng như kết cấu của các sản phẩm tay nắm cửa trên thị trường ngày càng đa dạng", ông Rong cho biết. "Các tiêu chuẩn này nhằm đáp ứng các công nghệ mới và các yêu cầu an toàn".

Các tiêu chuẩn tập trung vào ba lĩnh vực chính: quy định về kết cấu tay nắm cửa, đảm bảo phương pháp nhả cửa duy trì chức năng khi mất điện, và chuẩn hóa vị trí đặt tay nắm với các dấu hiệu an toàn rõ ràng.

MIIT đã tiến hành nghiên cứu toàn diện về cấu hình tay nắm cửa của hơn 230 mẫu xe và thực hiện thử nghiệm xác nhận trên hơn 20 mẫu xe. Các chuyên gia trong ngành từ hơn 100 nhà sản xuất xe trong nước và quốc tế, nhà cung cấp phụ tùng và các tổ chức thử nghiệm đã tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

Năm 2012, Tesla Model S là mẫu xe đầu tiên trang bị tiêu chuẩn tay nắm cửa bật ra điều khiển điện tử, bổ sung thêm chức năng bật ra tự động cảm ứng và thiết kế liền mạch với thân xe. Điều này ngay lập tức trở thành biểu tượng của sự tinh vi về công nghệ và "sức hấp dẫn tương lai", sau đó được nhiều nhà sản xuất ôtô noi theo. Tuy nhiên, thiết kế này đang phản tác dụng trên các phương tiện do các vấn đề về an toàn và độ tin cậy. Do tay nắm cửa hoàn toàn dựa vào động cơ điện và điều khiển phần mềm, hành khách có thể bị kẹt bên trong nếu mất điện, hệ thống gặp sự cố hoặc bị đóng băng vào mùa đông. Nhiều vụ việc đã dẫn đến các cuộc điều tra theo quy định. Vào tháng 9, Giám đốc thiết kế của Tesla, Franz von Holzhausen, công khai thừa nhận rằng hãng đang thiết kế lại hệ thống tay nắm cửa để việc mở cửa bằng cơ học trong trường hợp khẩn cấp trở nên trực tiếp và đáng tin cậy hơn.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)