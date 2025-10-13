Ôtô bốc cháy sau va chạm, không thể phá cửa

Trung QuốcChiếc xe nằm xoay ngang sát dải phân cách, lửa cháy ngùn ngụt và không thể mở cửa từ bên ngoài, sáng 13/10.

Ôtô bốc cháy sau va chạm, người qua đường phá cửa bất thành Video: SCW

Tai nạn xảy ra trên đại lộ Thiên Phủ ở Thành Đô, Tứ Xuyên, sáng sớm 13/10. Video được một người ghi lại từ một căn hộ trên cao gần mặt đường, cho thấy chiếc xe ốc cháy sau va chạm, với tài xế được cho là vẫn còn bên trong.

Một số người đàn ông tìm cách đập vỡ kính xe bằng cách đấm và đạp nhưng đều bất thành. Sau đó, một người lấy bình chữa cháy và phun vào phía tài xế, nhưng ngọn lửa lan nhanh ngăn cản những nỗ lực tiếp theo.

Lính cứu hỏa khi có mặt tại hiện trường đã dập tắt đám cháy bằng vòi rồng và bọt chữa cháy. Hiện chưa rõ những người trong xe có được giải cứu thành công hay không.

Một số thông tin cho rằng chiếc xe bị cháy là Xiaomi SU7 - mẫu sedan điện của thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể và chi tiết tai nạn, cũng như xe liên quan chưa được công bố.

Hiện tại, chính quyền địa phương Thành Đô và Xiaomi Motors vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ tai nạn. Nguyên nhân cụ thể và chi tiết của vụ tai nạn vẫn đang chờ điều tra chính thức và công bố.

Mỹ Anh (theo 163)