Xe điện mới của Toyota và Nissan hút khách Trung Quốc

Toyota bZ3X và Nissan N7 phù hợp với thị hiếu khách hàng ở quốc gia Đông Á, giúp cả hai hãng tăng doanh số.

Hai nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện vị thế trên thị trường Trung Quốc bằng cách phát triển các mẫu xe điện phù hợp với nhu cầu địa phương. Sự thay đổi này đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực.

Mẫu xe SUV điện bZ3X của Toyota trở nên phổ biến kể từ khi ra mắt vào tháng 3, nằm trong top các mẫu SUV năng lượng mới bán chạy thuộc các thương hiệu nước ngoài trong tháng 4.

Đến cuối tháng 4, khoảng 10.000 chiếc bZ3X đã được giao đến tay khách hàng. Thành tích này giúp doanh số xe mới của Toyota tại Trung Quốc tăng 21% so với năm trước, đạt 142.800 chiếc trong tháng 4, giúp Toyota trở thành hãng duy nhất trong ba hãng lớn của Nhật Bản - Toyota, Nissan và Honda - tăng trưởng. Doanh số xe điện của Toyota tại Trung Quốc tăng 84% lên 9.400 chiếc.

Xe điện Toyota bZ3X tại Trung Quốc. Ảnh: Shanghai Aki

Mẫu bZ3X được phát triển cùng đối tác liên doanh GAC, đơn vị có kinh nghiệm phát triển xe điện thông qua thương hiệu Aion. Mẫu xe này có hệ thống hỗ trợ lái phát triển cùng startup Momenta và pin có thể sạc từ 30%-80% chỉ trong 24 phút.

Giá cả cũng là điểm mạnh của bZ3X. Bản thấp nhất có giá khởi điểm 109.800 nhân dân tệ (15.200 USD), rẻ hơn đáng kể so với các mẫu xe điện trước đây của Toyota tại Trung Quốc như bZ4X và bZ3.

"Liên doanh này có những mẫu xe điện hóa mà thế hệ trẻ cũng có thể yêu thích", Wen Dali, Phó tổng giám đốc điều hành GAC Toyota, cho biết.

Đối với Nissan, đơn đặt hàng cho mẫu sedan N7 đã đạt 10.000 chiếc vào ngày 15/5. Khi sản phẩm mới thu hút thêm khách hàng đến showroom của Nissan, doanh số tháng 4 tại Trung Quốc, dù giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, vẫn là cao nhất kể từ tháng 1. Xu hướng cải thiện này có thể tiếp tục trong tháng 5.

N7 được thiết kế để phù hợp với sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc, với các tính năng bao gồm tủ lạnh và ghế có chức năng kiểm soát tư thế dựa trên trí tuệ nhân tạo và chức năng massage. Giá khởi điểm 119.900 nhân dân tệ (16.500 USD).

"Chúng tôi đã thay đổi đáng kể quy trình sản xuất ôtô, thoát khỏi phương pháp cũ là bản địa hóa các mẫu xe chiến lược toàn cầu được phát triển tại Nhật Bản", Isao Sekiguchi, giám đốc điều hành của Dongfeng Nissan Passenger Vehicle, chia sẻ với Nikkei. Thiết kế, phát triển và lựa chọn linh kiện được liên doanh xử lý thay vì trụ sở chính của Nissan tại Nhật Bản.

Xe điện Nissan N7 tại một điểm trưng bày ở Trung Quốc. Ảnh: Richbite

Thị trường ôtô Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây khi các nhà sản xuất xe điện địa phương như BYD cải thiện năng lực kỹ thuật và tạo ra cuộc chạy đua giảm giá.

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, những người chậm chân trong xu hướng điện khí hóa, gặp khó khăn. Toyota, Honda và Nissan ghi nhận tổng doanh số 3,3 triệu xe vào năm 2024 tại Trung Quốc, giảm khoảng 30% so với 2021 và thị phần chung của các công ty Nhật Bản giảm từ 20,6% xuống còn 11,2% trong giai đoạn đó.

Trong nỗ lực giành lại thị phần, các công ty Nhật Bản vào khoảng năm 2022 bắt đầu phát triển các loại xe điện thiết kế riêng cho Trung Quốc, và đã có mặt trên thị trường trong năm nay. Nhưng với sự cạnh tranh về giá vẫn còn gay gắt, việc đảo ngược tình thế sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Vào giữa tháng 4, liên doanh Dongfeng Honda giảm 60.000 nhân dân tệ (8.300 USD) cho mẫu SUV S7 thuộc thương hiệu xe điện Ye, chỉ hơn một tháng sau khi ra mắt vào tháng 3 ở mức 259.900 nhân dân tệ (36.100 USD).

Giống các mẫu xe mới của Toyota và Honda, S7 được phát triển tại Trung Quốc dành cho Trung Quốc. Nhưng người tiêu dùng cho rằng S7 đắt hơn so với bZ3X của Toyota, ra mắt vào cùng thời điểm. Doanh số tại Trung Quốc vào tháng 4 của Honda giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với Nissan.

Toyota và Nissan đang hoạt động tốt hơn, nhưng vẫn còn kém xa các đối thủ Trung Quốc. Mặc dù BZ3X được xếp hạng trong số những mẫu xe điện nước ngoài bán chạy nhất vào tháng 4, xét về tổng thể, mẫu xe này chỉ đứng thứ 20 khi tính cả các mẫu xe trong nước.

Toyota chuẩn bị tung ra mẫu xe điện mới, bZ7, với hệ thống buồng lái do Huawei Technologies thiết kế, trong khi Nissan và Honda cũng sẽ sớm ra mắt nhiều mẫu xe khác.

Mỹ Anh