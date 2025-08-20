Xe điện lấn át thị phần nhóm gầm cao cỡ B tại Việt Nam

Sau 7 tháng đầu 2025, doanh số VF 6 chiếm khoảng 30% tổng lượng bán ra của toàn phân khúc, xếp sau là Yaris Cross và Xforce.

Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt tháng 7, nhóm xe gầm cao cỡ B (CUV) chiếm đến ba suất. Những cái tên góp mặt bao gồm VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce. Chỉ VF 6 chạy điện hoàn toàn, trong khi hai mẫu còn lại thuần dùng động cơ đốt trong hoặc thêm bổ trợ của môtơ (hybrid).

Tầm hưởng của các dòng xe cỡ nhỏ thuộc VinFast đang bao trùm các phân khúc hướng đến khách mua lần đầu, vừa sử dụng cá nhân vừa kinh doanh dịch vụ. Hãng Việt đang có VF 5 bán chạy nhất nhóm cỡ A+, VF 6 đứng đầu thị phần nhóm B.

Từ đầu năm đến tháng 7, VinFast VF 6 duy trì mức bán trung bình hơn 1.400 xe/tháng, điều không có đối thủ chạy xăng nào làm được. VF 6 thuộc nhóm các mẫu xe đắt hàng đầu phân khúc nhưng chi phí lăn bánh lại thuộc nhóm thấp nhất nhờ được miễn lệ phí trước bạ từ nhà nước. Đồng thời, VinFast thường xuyên giảm giá cho VF 6 và hiện hỗ trợ toàn bộ chi phí sạc điện cho khách sở hữu đến giữa 2027.

Với chi phí lăn bánh lẫn vận hành hàng ngày thấp hơn đa phần đối thủ chạy xăng, VF 6 dần trở thành cái tên được ưa chuộng với khách cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó, doanh số mẫu xe VinFast vươn lên dẫn đầu phân khúc trong gần một năm trở lại đây.

Một mẫu VF 6 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Ngoài VF 6, cuộc đua ở nhóm xe động cơ đốt trong còn diễn ra giữa hai nhóm. Đầu tiên là thế song mã của Xforce và Yaris Cross.

Các chương trình giảm giá, khuyến mãi bằng nhiều hình thức của hãng lẫn đại lý đang giúp Xforce trở lại đường đua với tháng 7 là tháng thứ hai doanh số hơn 1.000 xe. Dù vậy, Yaris Cross cũng kịp tăng tốc với các chương trình khuyến mãi tương tự.

Xforce hiện bán ít hơn đối thủ Toyota hơn 900 xe sau 7 tháng. Đây là khoảng cách không phải bất khả thi để san lấp trong phần còn lại của 2025. Nhưng nếu mẫu xe Mitsubishi không thể vượt lên, ngôi vương phân khúc lại một lần nữa đổi chủ chỉ sau một năm. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc đang ăn khách bậc nhất thị trường.

Nhóm cạnh tranh thứ hai diễn ra giữa ba cái tên: Honda HR-V, Hyundai Creta và Kia Seltos với doanh số quanh ngưỡng 3.500 xe. Trái với sự thăng tiến của các mẫu xe Nhật và VF 6 ở nhóm đầu, bộ đôi xe Hàn gồm Creta và Seltos tiếp tục chững lại.

So với cùng kỳ 2024, doanh số 7 tháng 2025 của Creta tăng chỉ 2%, trong khi Seltos giảm nhẹ 1%. Nếu chỉ tính các mẫu xe công bố số liệu bán hàng, Seltos là cái tên duy nhất trong phân khúc tăng trưởng âm. Mazda CX-3 vẫn là mẫu xe bán chậm nhất khi doanh số lũy kế từ đầu 2025 chưa đến 1.700 xe/tháng.

Xét về thị phần, VinFast VF 6 áp đảo với 30%, Yaris Cross và Xforce lần lượt 19% và 17%. Phân khúc này còn có nhiều cái tên khác như Omoda C5, Geely Coolray, BYD Atto 2... nhưng đơn vị phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung