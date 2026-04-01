Xe điện BYD bị cắt giảm trợ cấp tại Nhật Bản

Nhật Bản giảm trợ cấp xe điện BYD xuống dưới 1.000 USD, trong khi xe Toyota được hỗ trợ nhiều nhất nhằm ưu tiên sử dụng pin nội địa.

Mức trợ cấp xe điện của hãng Trung Quốc giảm hơn một nửa, xuống còn 150.000 yen (936 USD) như một phần của những sửa đổi nhằm ưu tiên các nhà sản xuất ôtô sử dụng pin sản xuất trong nước.

Các khoản trợ cấp xe năng lượng sạch được tính toán lại của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) sẽ có hiệu lực vào tháng 4. Những khoản bị cắt giảm mạnh sẽ được áp dụng bắt đầu từ tháng 1/2026.

Trợ cấp của BYD, trước đây dao động khoảng 350.000-400.000 yen (2.200-2.520 USD), là mức thấp nhất trong số các nhà sản xuất ôtô.

Một cửa hàng của BYD ở Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: VCG

Mẫu bZ4X của Toyota, sử dụng pin sản xuất tại Nhật Bản, vẫn giữ mức trợ cấp cao nhất 1,3 triệu yen (8.200 USD). Mẫu Ariya của Nissan bị cắt giảm xuống còn 1 triệu yen (6.300 USD) vào năm 2027 từ mức 1,29 triệu yen (8.100 USD).

Các khoản trợ cấp cho các mẫu xe của các nhà sản xuất như Audi và Hyundai sẽ bị cắt giảm đáng kể, vì nhiều xe nhập khẩu không sử dụng pin sản xuất tại Nhật Bản. Trong khi đó, trợ cấp cho xe Tesla, vốn lên tới 1,27 triệu yen, sẽ không thay đổi.

Xe điện chiếm chưa đến 2% doanh số xe mới tại Nhật Bản, nhưng điều đó không ngăn cản gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD ra mắt mẫu kei-car chạy điện vào 2025, nhằm thâm nhập thị trường nội địa. Việc bị cắt giảm trợ cấp là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực chỉ vừa bắt đầu.

Động thái này dường như là một biện pháp nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản khỏi sự trỗi dậy mạnh mẽ của thương hiệu Trung Quốc, vốn là nhà sản xuất ôtô lớn thứ 6 thế giới vào 2025.

Sự thay đổi này cũng nhấn mạnh cách các chính phủ đang sử dụng các ưu đãi cho xe điện không chỉ để thúc đẩy việc sử dụng mà còn để định hướng đầu tư và chuỗi cung ứng công nghệ - một cách tiếp cận có thể định hình lại cạnh tranh tại các thị trường ôtô lớn khi các nhà sản xuất Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài.

Mỹ Anh (theo Nikkei)