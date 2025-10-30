BYD Racco - k-car Trung Quốc dành riêng cho Nhật Bản

Sản phẩm đầu tiên BYD mang đến quê hương của dòng kei-car có mức giá 17.000 USD và tầm hoạt động 180 km.

Một chiếc BYD kei-car được thiết kế cho thị trường Nhật Bản đã ra mắt tại Triển lãm Ôtô Tokyo 2025, khai mạc vào ngày 29/10. Mẫu xe này dự kiến bắt đầu nhận đặt hàng tại Nhật Bản vào mùa hè 2026, theo CarNewsChina.

Racco có ngoại thất nhỏ gọn, hình hộp đặc trưng của dòng kei-car của Nhật. Mặt trước sử dụng thiết kế lưới tản nhiệt kín với đèn ban ngày hai lớp tích hợp chức năng báo rẽ. Xe có cấu trúc cột A kép, cửa sổ trước hình tam giác nhỏ và nóc xe kiểu dáng nổi.

Xe có thiết kế 4 cửa với cửa trượt phía sau, thanh ray nằm phía trên vòm bánh sau. Cửa sổ hai bên phía sau trang bị kính mờ. Đèn hậu bố trí theo chiều dọc, cần gạt nước sau gắn ở giữa.

Kích thước của Racco chưa được công bố, nhưng quy định về kei-car của Nhật Bản giới hạn chiều dài tổng thể ở mức 3.400 mm, chiều rộng 1.480 mm và cao 2.000 mm. Xe trang bị hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện với bộ pin 20 kWh, cho phép phạm vi hoạt động ước tính khoảng 180 km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe dùng hệ thống điều hòa công nghệ bơm nhiệt ở chế độ sưởi và hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 100 kW.

Giá khởi điểm dự kiến của Racco là 2,6 triệu yen (khoảng 17.000 USD). Xe sẽ cạnh tranh với các mẫu kei-car điện hàng đầu của Nhật Bản như Honda N-Box, Suzuki Spacia và Nissan Sakura. Nissan Sakura có giá khởi điểm 2,54 triệu yen (khoảng 16.710 USD) và cũng trang bị pin 20 kWh với phạm vi hoạt động tương tự.

Theo Nikkei bản tiếng Trung, chủ tịch Suzuki, Toshihiro Suzuki, bình luận về việc BYD gia nhập thị trường kei-car của Nhật Bản: "Có rất nhiều tiêu chuẩn cho xe nhỏ trên toàn thế giới, và BYD đã chọn tiêu chuẩn kei-car của Nhật Bản. Tôi rất vui mừng khi thấy điều đó. Một cuộc cạnh tranh mới sắp bắt đầu, và tôi hy vọng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tiến lên. Rào cản tâm lý của người tiêu dùng Nhật Bản đối với các sản phẩm Trung Quốc đang dần được gỡ bỏ. Tôi nghĩ BYD đang đặt ra một thách thức lớn".

Suzuki cũng lưu ý rằng BYD nên "tránh tham gia vào cuộc cạnh tranh về giá" vì phân khúc này ngày càng trở nên đông đúc.

BYD gia nhập thị trường xe con Nhật Bản vào năm 2023 và hiện bán các mẫu Dolphin, Seal và Yuan Plus (Atto 3), tiếp theo là Sealion 7 ra mắt vào tháng 4 vừa qua. Hãng có kế hoạch mở rộng mạng lưới đại lý lên 100 địa điểm trên khắp Nhật Bản vào cuối 2025.

Racco là mẫu xe thứ hai của BYD được thiết kế riêng cho thị trường nước ngoài sau bán tải hybrid Shark (ở Mexico), trong bối cảnh hãng tiếp tục nỗ lực mở rộng ra thị trường quốc tế.

Mỹ Anh