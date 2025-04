Xe đạp điện bị triệu hồi vì xích 'cắn' quần áo

MỹHãng xe đạp Specialized thông báo triệu hồi một số mẫu xe đạp điện do xích xe thích "ngấu nghiến" các loại trang phục dài và rộng.

Theo Specialized, một số bộ bảo vệ xích trên những xe này có thể khiến quần áo rộng, như quần dài ống rộng hay váy dài, bị cuốn vào hệ thống truyền động khiến người điều khiển có thể bị ngã, dẫn đến khả năng xảy ra tai nạn. Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Turbo Como IGH, Turbo Como SL IGH và Turbo Vado IGH với đùm số, được bán trong giai đoạn 2021-2024.

Việc triệu hồi bao gồm cả các mẫu sử dụng dây đai và xích, với số lượng khoảng 32.000 chiếc. Những mẫu sử dụng bộ chuyển đổi sau truyền thống không thuộc diện triệu hồi.

Xe đạp điện Specialized. Ảnh: Specialized

Dù chưa có báo cáo về thương tích nghiêm trọng, Specialized đang thực hiện các bước chủ động để đảm bảo an toàn và niềm tin của người dùng khi hãng tiếp tục phát triển dòng sản phẩm xe đạp điện, đặc biệt là trong phân khúc đô thị và đi lại hàng ngày.

Người dùng sở hữu các mẫu xe bị ảnh hưởng được khuyến nghị ngừng sử dụng ngay lập tức và lên lịch thay thế bộ bảo vệ xích miễn phí tại cửa hàng chuyên dụng của Specialized gần nhất. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí, bao gồm cả phụ tùng và công lắp đặt.

Đợt triệu hồi này nằm trong danh mục cập nhật và triệu hồi an toàn cho phương tiện cỡ nhỏ đang ngày càng gia tăng, vì ngày càng nhiều người đi xe đạp điện và xe tay ga để di chuyển hàng ngày, tạo áp lực mới cho các nhà sản xuất để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Mẫu xe bị triệu hồi (trái) và không bị triệu hồi (phải). Ảnh: Specialized

Từ việc triệu hồi liên quan đến pin cho đến các lỗi về cấu trúc, như chắn bùn sau có thể bị lỏng và tiếp xúc với bánh sau khiến xe dừng lại đột ngột làm người lái mất kiểm soát, gây nguy cơ tai nạn.

Kể từ tháng 1/2023, có khoảng 20 đợt triệu hồi riêng biệt với xe đạp điện bị lỗi, theo báo cáo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC). Một số lý do triệu hồi như xe không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khi có phanh tay nhưng không có phanh chân, không có bảo vệ xích và bàn đạp không có phản quang; dây điện của hệ thống sạc pin lithium-ion không được lắp ráp đúng cách, gây nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ trong khi sạc; xe có thể tăng tốc đột ngột dẫn đến mất kiểm soát, gây nguy cơ va chạm và thương tích; ống phanh sau có thể bị xoắn và gãy khi bẻ lái khiến người điều khiển mất kiểm soát xe, gây nguy cơ tai nạn.

Mỹ Anh (theo WPRI-TV)