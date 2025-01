Xe con chưa thể 'gánh' xe thương mại cho Suzuki tại Việt Nam

Xe con Suzuki tại Việt Nam có doanh số tăng 23% trong 2024, nhưng vẫn đóng góp chưa tới 50% lượng bán cho toàn thương hiệu.

Lượng bán của Suzuki trong 2024 tại thị trường Việt Nam là 10.262 xe, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số Suzuki xếp hạng 9 tại thị trường Việt trong 2024, giảm một bậc so với 2023.

Trong tổng giảm chung của Suzuki có một điểm sáng là doanh số xe con tăng. Cụ thể, có 5.042 xe con bán ra trong 2024, tăng trưởng 23% so với 4.069 xe của năm 2023. Trong khi đó, xe thương mại lại giảm mạnh 43% (5.238 xe trong 2024 so với 9.248 xe trong 2023), vì thế kéo doanh số của cả thương hiệu sụt giảm.

Sự trồi sụt trong doanh số trên cho thấy, Suzuki vẫn sống dựa vào chủ yếu là xe thương mại tại Việt Nam, dù tỷ lệ doanh số của xe thương mại năm 2024 chỉ còn hơn 50%, giảm đáng kể so với mức 70% của 2023. Để có thể bù đắp vào lượng xe thương mại hụt đi, xe con của Suzuki phải tăng trưởng mạnh hơn nữa, nhưng chưa thể khả thi với danh mục sản phẩm năm vừa rồi.

XL7 vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của Suzuki, với 3.154 xe, trong đó phiên bản hybrid chiếm hơn 40% con số này. Trong năm 2023, khi phiên bản hybrid chưa xuất hiện, có 2.526 xe XL7 đến tay khách hàng. XL7 hybrid ra mắt vào tháng 8/2024, là loại hybrid nhẹ (mild-hybrid) tương tự mẫu Ertiga, giá bán bằng với bản thuần xăng. Bản xăng của XL7 không còn bán kể từ khi bản hybrid ra mắt.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của Suzuki Việt Nam là Ertiga hybrid, với doanh số 1.200 xe, tăng nhẹ 85 so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, Ertiga hybrid đã bị khai tử từ giữa năm 2024. Mẫu Ertiga ra mắt khách Việt vào 2014. Đến 2020, hãng giới thiệu XL7, được xem như bản nâng cấp về ngoại hình, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn so với Ertiga. Từ khi XL7 xuất hiện, doanh số Ertiga liên tục sụt giảm, đặc biệt khi bản nâng cấp giữa chu kỳ lắp động cơ mild-hybrid ra mắt tháng 9/2022.

Hai mẫu xe bị khai tử tiếp theo của Suzuki trong năm qua là hatchback cỡ B Swift, và sedan cỡ B Ciaz. Swift giao đến khách hàng 225 xe vào 2024, bằng một nửa so với 2023. Còn Ciaz chỉ bán ra 8 xe, trong 2023 là 37 xe. Cả Ciaz và Swift không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng từ khoảng giữa năm qua.

Suzuki Jimny tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Jimny là sản phẩm mới của Suzuki, có giá cao nhất trong dải sản phẩm xe con của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Trong năm qua, cũng là năm đầu các khách hàng đặt mua trước đó được nhận xe, có 437 xe bán ra. Jimny là một mẫu xe "chơi", với kích thước nhỏ gọn, dành cho những người đam mê với việc chinh phục cung đường khó, hoặc những người có sở thích đi cắm trại bằng ôtô. Xe chưa có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam.

Hồ Tân