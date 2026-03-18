Xe bán tải phổ thông không bị cấm giờ cao điểm ở Hà Nội

Theo quyết định của Hà Nội, xe tải tùy khối lượng bị cấm hoạt động ở nội đô theo các khung giờ, nhưng không bao gồm xe bán tải.

Từ đầu năm 2026, theo quyết định 01/2026 của UBND thành phố Hà Nội về hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn, thủ đô hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng toàn bộ của các loại xe. Trong đó, điều khoản "các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm". Giờ cao điểm là 6h-9h và 16h-19h30.

Quy định này khiến nhiều chủ xe bán tải băn khoăn liệu phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi xe bán tải cũng được định nghĩa là "xe tải" trong các văn bản luật.

Tuy vậy, ghi nhận thực tế, cảnh sát giao thông tại Hà Nội cho biết không xử phạt các loại ôtô con bán tải thông dụng như Ford Ranger hay Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D-Max.

Ford Ranger trên phố Hà Nội, hôm 17/3. Ảnh: Minh Quân

Theo Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông Vận tải về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, có hai nhóm xe bán tải gồm "ôtô con pickup" và "ôtô tải pickup". Trong đó ôtô tải pickup được quy định cụ thể như có cabin và tiện nghi như ôtô con, có hai hoặc một hàng ghế chở tối đa 5 người (kể cả lái xe), phía sau có thùng hàng (hở hoặc kín) với diện tích tối thiểu 1m² và phải đáp ứng tỷ lệ khối lượng hàng hóa so với khối lượng người theo quy chuẩn kỹ thuật. Những dòng xe có một đặc điểm khác các dòng xe trên được coi là ôtô con pickup.

Hiện nay trong giấy đăng ký xe của các dòng bán tải phổ thông, phân loại được quy định là ôtô bán tải cabin kép. Tuy vậy theo lực lượng chức năng, đối tượng mà Hà Nội điều chỉnh trong văn bản là các loại "ôtô tải thông dụng", không bao gồm các dòng "bán tải" (pickup).

Hồ Tân