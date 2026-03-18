Xe bán tải không bị cấm giờ cao điểm ở Hà Nội

Theo quyết định của Hà Nội, xe tải tùy khối lượng bị cấm hoạt động ở nội đô theo các khung giờ, nhưng không bao gồm xe bán tải.

Từ đầu năm 2026, theo quyết định 01/2026 của UBND thành phố Hà Nội về hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn, thủ đô hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng toàn bộ của các loại xe. Trong đó, điều khoản "các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm". Giờ cao điểm là 6h-9h và 16h-19h30.

Quy định này khiến nhiều chủ xe bán tải băn khoăn liệu phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi xe bán tải cũng được định nghĩa là "xe tải" trong các văn bản luật.

Tuy vậy, cảnh sát giao thông tại Hà Nội cho biết không xử phạt xe bán tải, bởi văn bản chỉ quy định cấm "xe tải", trong khi xe bán tải được coi là xe con khi lưu thông trên đường.

Ford Ranger trên phố Hà Nội, hôm 17/3. Ảnh: Minh Quân

Cụ thể, theo Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông Vận tải về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, các dòng xe bán tải phổ biến hiện nay được xếp vào nhóm "ôtô tải pickup cabin kép", tức là có cabin và tiện nghi như ôtô con, có 2 hàng ghế chở tối đa 5 người (kể cả lái xe), phía sau có thùng hàng (hở hoặc kín) với diện tích tối thiểu 1m² và phải đáp ứng tỷ lệ khối lượng hàng hóa so với khối lượng người theo quy chuẩn kỹ thuật.

Tuy nhiên, đây chỉ là cách phân loại phương tiện theo thông số kỹ thuật, còn lại khi lưu thông trên đường, xe bán tải được phân loại dựa theo Quy chuẩn 41/2019 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Theo đó, các loại xe bán tải (pickup) và xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở cho phép dưới 950 kg được coi là xe con trong quá trình tổ chức giao thông.

Hiện nay, hầu hết các dòng xe bán tải phổ thông như Ford Ranger hay Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D-Max đều có khối lượng hàng chuyên chở cho phép dưới 950 kg, vì vậy các mẫu xe này đều được coi là xe con, không nằm trong diện chịu ảnh hưởng của các quy định hạn chế xe tải, bao gồm việc cấm lưu thông vào giờ cao điểm tại nội đô Hà Nội.

Hồ Tân