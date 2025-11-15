Xây thêm cầu vượt sông Sài Gòn trên Vành đai 3 TP HCM

TP HCM đồng ý xây một cầu mới vượt sông Sài Gòn tại vị trí cầu Bình Gởi trên Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương (cũ), để đồng bộ khai thác 4 làn cao tốc, 4 làn song hành.

Hạng mục này vừa được chính quyền thành phố chấp thuận bổ sung vào dự án thành phần 5 của tuyến Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương (cũ), sau đề xuất từ Sở Xây dựng. Chi phí xây cầu chưa công bố, song nằm trong tổng mức đầu tư dự án thành phần 5 đã phê duyệt trước đây và không được làm tăng thêm.

Cầu Bình Gởi đang xây dựng trên Vành đai 3, tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Theo đề xuất, cầu mới rộng 19,75 m, 4 làn xe, tương tự cầu Bình Gởi đang xây dựng trên Vành đai 3. Hai cầu nằm sát nhau, khi hoàn thành mỗi cầu tổ chức cho xe chạy một chiều, đảm bảo mỗi bên có hai làn cao tốc, một làn khẩn cấp cùng hai làn đường song hành.

UBND TP HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (chủ đầu tư dự án thành phần 5) lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 20/11 để thành phố xem xét, phê duyệt. Sở Tài chính cũng được yêu cầu sớm cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng bố trí vốn cho hạng mục bổ sung.

Vành đai 3 qua Bình Dương (cũ) tổng chiều dài gần 27 km, tổng mức đầu tư khoảng 19.280 tỷ đồng, chia làm hai dự án thành phần: xây lắp và giải phóng mặt bằng. Phần xây lắp là dự án thành phần 5 có tổng vốn khoảng 5.780 tỷ đồng, bao gồm cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn dài một km, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Việc đầu tư thêm cây cầu nằm sát bên giúp tăng năng lực khai thác, phát huy hiệu quả toàn tuyến Vành đai 3.

Hướng tuyến Vành đai 3. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vành đai 3 tổng chiều dài hơn 90 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương (cũ) và dự án 1A dài gần 9 km đã đưa vào khai thác. Phần còn lại hơn 76 km đang được các địa phương triển khai giai đoạn một, tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng, với quy mô 4 làn cao tốc ở giữa, hai bên xây đường song hành (không liên tục).

Cuối năm nay, dự kiến một số đoạn trên tuyến vành đai sẽ thông xe, trước khi khai thác toàn tuyến từ giữa năm 2026. Vành đai 3 khi hoàn thành ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giang Anh