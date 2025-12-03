Xây nhà trên đất anh trai cho mượn, tôi có phải dỡ đi khi bị đòi?

Trong lúc khó khăn, anh ruột cho tôi mượn đất dựng nhà, nay chị dâu bắt tôi dỡ nhà trả đất.

Năm 2017, tôi làm ăn thua lỗ, phải bán nhà trả nợ, vợ chồng và 3 con phải đi thuê trọ cuộc sống rất khổ. Anh trai thấy vậy bảo có miếng đất, muốn để rẻ lại cho xây nhà. Nhưng chị dâu lúc đó tế nhị bảo: "Giờ khó quá thì cứ xây tạm mà ở, sau tính".

Tôi gom góp, mượn người quen, xây căn nhà cấp bốn trên đất đó. Tôi không làm sổ, cũng không sang tên, vì nghĩ anh em ruột, quân tử nhất ngôn, chuyện giấy tờ tính sau.

Cuộc sống gia đình tôi dần ổn định. Tôi đi làm lại, vợ buôn bán lặt vặt, các con có chỗ học hành đàng hoàng, nhà cửa cũng được sửa khang trang lên. Chúng tôi biết ơn anh chị rất nhiều.

Năm trước, anh trai tôi mất đột ngột. Tôi giờ bớt khó khăn, muốn mua lại đất nên nói chuyện với chị dâu. Tôi nói muốn mua lại đất để làm sổ, sau này khỏi rắc rối, đúng giá thị trường chứ không cần chị bán rẻ vì ơn nghĩa bao năm qua anh chị dành cho đã nhiều.

Nhưng chị bất ngờ bảo giá nào cũng không bán, đất đó để cho con, xưa nói cho mượn, giờ vẫn là đi mượn. Chị cũng đánh tiếng năm sau sẽ dựng nhà cho cháu ở đất đó, dặn tôi thu xếp dỡ nhà để sớm được việc.

Nghe chị nói, tôi bủn rủn. Căn nhà tôi xây bằng mồ hôi của cả gia đình, kỷ niệm, công sức, hy vọng, cùng buồn vì chị dâu dứt tình quá.

Tôi không biết giờ phải làm sao, liệu chị dâu có quyền yêu cầu tôi tháo dỡ căn nhà đó hay không? Tôi có phải dỡ nhà không? Tôi nên tìm cách nào để bảo vệ căn nhà của mình và giữ được hòa khí trong gia đình? Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Hà Dư

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn