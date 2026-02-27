Xây nhà máy nước, xử lý rác ở Phú Quốc phục vụ APEC 2027

An GiangNhà máy nước, khu xử lý và điện rác tổng vốn 1.238 tỷ đồng được khởi công ngày 27/2, nhằm phục vụ APEC 2027 và nâng cấp hạ tầng môi trường trên đảo.

Ba dự án gồm Nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác và nhà máy điện rác Bãi Bổn được triển khai trong bối cảnh dân số và khách du lịch tăng nhanh, gây áp lực thiếu nước mùa khô và quá tải rác thải trên đảo.

Xe cẩu phục vụ công trình tại lễ khởi công. Ảnh: Trần Thanh

Nhà máy nước hồ Cửa Cạn xây trên diện tích 3,6 ha tại khu phố Suối Cát, xã Cửa Dương, công suất thiết kế 49.500 m3 mỗi ngày đêm. Dự án do Tổng công ty BIWASE đầu tư, áp dụng công nghệ phản ứng lớp cặn lơ lửng, lắng lamen và hệ thống lọc HDPE hai tầng, bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân và du khách.

Tại xã Hàm Ninh cũ, khu xử lý rác Bãi Bổn rộng 15 ha, công suất 250 tấn mỗi ngày, tổng vốn 382 tỷ đồng. Cùng khu vực, nhà máy điện rác Bãi Bổn rộng khoảng 10 ha, xử lý 200–300 tấn rác mỗi ngày, phát điện công suất 4 MW, góp phần tận dụng rác thải làm năng lượng.

Ông Lê Trung Hồ, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết các dự án có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027 và phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2027.

Theo lãnh đạo tỉnh, các công trình không chỉ phục vụ sự kiện quốc tế mà còn giải quyết lâu dài bài toán môi trường, năng lượng và an ninh nguồn nước, hướng tới xây dựng hình ảnh Phú Quốc phát triển xanh, hiện đại, thân thiện.

Tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc theo dõi tiến độ; các sở, ngành phối hợp tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Một góc thị trấn Hoàng Hôn tại đặc khu Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 30 được xem là cơ hội quảng bá, thu hút đầu tư và nâng vị thế của Việt Nam cũng như địa phương đăng cai.

Ngoài ba công trình nói trên, hiện nhiều dự án ở Phú Quốc được đẩy nhanh tiến độ như Trung tâm tổ chức hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, nhà ga sân bay... để kịp đưa vào phục vụ APEC vào năm sau.

Đặc khu Phú Quốc rộng hơn 570 km2, trước đây có hai phường và 5 xã, sau sắp xếp thành 51 khu phố. Năm 2025, đảo đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhiều chuyến bay charter từ Ấn Độ, Ba Lan, Mông Cổ... liên tục hạ cánh, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế và đa dạng nguồn khách cho đảo.

Chúc Ly