Loạt công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc thành hình

Công viên APEC nằm ở giữa Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng. Theo thiết kế công trình mang hình ảnh mái đình làng biển và dọc theo trục chính là khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị.

Hiện công viên mới hoàn thành công tác san lấp mặt bằng. Theo chủ đầu tư, hạng mục này sẽ được triển khai khi trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn bước vào giai đoạn 2.