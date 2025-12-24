Thứ tư, 24/12/2025
Loạt công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc thành hình

An GiangTrung tâm tổ chức hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, nhà ga VIP... phục vụ hội nghị APEC 2027 đang thành hình, nhà thầu gấp rút thi công.

Công viên APEC nằm ở giữa Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng. Theo thiết kế công trình mang hình ảnh mái đình làng biển và dọc theo trục chính là khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị.

Hiện công viên mới hoàn thành công tác san lấp mặt bằng. Theo chủ đầu tư, hạng mục này sẽ được triển khai khi trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn bước vào giai đoạn 2.

Toàn dự án huy động gần 10.000 kỹ sư, chuyên gia, công nhân và hàng nghìn thiết bị thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ công trình. Trung tâm hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc thi công lúc chiều muộn. Nhiều sà lan chở vật liệu xây dựng liên tục cập bến công trường, tháng 12/2025.

Tuấn Anh - Thành Nguyễn

