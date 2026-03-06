Xây hai hầm chui trên quốc lộ 13 ở cửa ngõ TP HCM

Hai hầm chui tại nút giao Bình Triệu và Bình Phước trên quốc lộ 13 được đề xuất xây dựng nhằm tách dòng xe, giảm ùn tắc sau khi tuyến đường mở rộng lên 10-14 làn.

Thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng quốc lộ 13 theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), vừa được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM và các cơ quan liên quan thẩm định.

Theo đề xuất, quốc lộ 13 sẽ được nâng cấp đoạn dài gần 6 km, từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương. Mặt đường mở rộng lên 60 m; trong đó khoảng 3,5 km từ Bình Triệu đến Bình Phước bố trí đường trên cao ở giữa tuyến quy mô 4 làn xe, hai bên là đường song hành, bảo đảm tổng bề rộng khai thác 10-14 làn.

Thiết kế hầm chui nút giao quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Ảnh: Sở Xây dựng

Trên toàn tuyến có 10 nút giao. Hai vị trí dưới cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước được thiết kế hầm chui hai chiều, mỗi chiều hai làn xe. Khi hoàn thành, các điểm này sẽ hình thành nút giao ba tầng, giúp tách dòng phương tiện và tăng khả năng thông hành. Các nút giao còn lại tổ chức giao bằng; nhờ có đường trên cao nên hạn chế xung đột giao cắt, cho phép xe lưu thông nhanh trên tuyến chính và thu phí BOT.

Ngoài ra, hai cầu Đúc Nhỏ và Ông Dầu trên quốc lộ 13 cũng được mở rộng để đồng bộ hạ tầng. Dự án đồng thời lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh và thu phí không dừng, không bố trí barie nhằm tránh dồn ứ phương tiện.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, gồm hai phần. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 14.400 tỷ đồng từ ngân sách; phần xây lắp và khai thác khoảng 6.271 tỷ đồng do nhà đầu tư thu xếp. Thành phố dự kiến lựa chọn nhà đầu tư trong quý II năm nay, khởi công sớm và hoàn thành năm 2028; thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 18 năm 6 tháng.

Hiện trạng quốc lộ 13 đoạn gần cầu Bình Triệu. Ảnh: Đình Văn

Mở rộng quốc lộ 13 là một trong bốn dự án nâng cấp các tuyến cửa ngõ TP HCM triển khai theo hình thức BOT, theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98 của Quốc hội. Tuyến đường này lâu nay thường xuyên ùn tắc do là trục kết nối chính giữa TP HCM với Bình Dương và Bình Phước.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cửa ngõ đông bắc, đồng bộ với đoạn quốc lộ 13 phía Bình Dương đã mở rộng, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực.

Ngoài quốc lộ 13, TP HCM cũng dự kiến triển khai ba dự án BOT khác ở cửa ngõ gồm mở rộng quốc lộ 1 phía tây, quốc lộ 22 phía tây bắc và trục bắc - nam khu vực phía nam.

Giang Anh