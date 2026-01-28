Thiết kế đường trên cao ở cửa ngõ Nam TP HCM

Phối cảnh thiết kế tổng thể dự án.
Tuyến đi qua xã Nhà Bè và Hiệp Phước (quận 7 và huyện Nhà Bè cũ), dài khoảng 8,6 km, bám theo đường Nguyễn Hữu Thọ hiện hữu, nối từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Dự án được TP HCM triển khai theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư khoảng 9.894 tỷ đồng. Để thực hiện, thành phố tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; phương án mã số BN01 của liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty TNHH NDA Việt Nam đạt giải cao nhất.
Theo quy hoạch, đường trục Bắc - Nam được nâng cấp trên nền đường Nguyễn Hữu Thọ hiện hữu, mở rộng lên 60 m. Giữa tuyến xây cầu cạn trên cao với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h; phía dưới là đường song hành, mỗi bên 3 làn, kèm vỉa hè. Quy mô này gấp khoảng ba lần hiện nay.
Dự án đi song song tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân - Khu đô thị Hiệp Phước) dự kiến xây dựng xuyên khu Nam TP HCM.
Dự án gồm hai thành phần. Thành phần 1 dùng vốn đầu tư công khoảng 3.596 tỷ đồng để bồi thường, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các nút giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Thành phần 2 thực hiện theo hợp đồng BOT, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng, trong đó ngân sách tham gia 1.084 tỷ đồng (17%). Đoạn này dài khoảng 7,3 km, chủ yếu xây cầu cạn kết hợp mở rộng đường.
Phối cảnh đoạn cầu cạn băng qua nút giao đường nối kho B (theo quy hoạch).
Giải pháp đường trên cao được TP HCM lựa chọn nhằm hình thành trục giao thông tốc độ cao, ổn định do hạn chế giao cắt. Ôtô lưu thông trên đường trên cao sẽ thu phí BOT, trong khi tuyến phía dưới vẫn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Dưới chân cầu cạn sẽ được trồng cây xanh, hoa kiểng dọc theo đường song hành, góp phần tăng cảnh quan cho tuyến.
Đoạn cầu cạn trên cao được bố trí hệ thống tường chống ồn, nhằm giảm tác động đến các khu dân cư lân cận.
Dự án đường trục Bắc - Nam triển khai đến năm 2028, kết nối trung tâm TP HCM với Nam Sài Gòn và đô thị cảng Hiệp Phước, đồng thời phát huy hiệu quả các trục lớn như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, 4, cầu Phú Mỹ 2.
Thành phố cũng đẩy nhanh ba dự án BOT nâng cấp quốc lộ 1, 13, 22 theo mô hình tuyến chính thu phí, tuyến song hành cho xe chạy chậm.
Vị trí đường trên cao ở cửa ngõ phía Nam TP HCM. Đồ họa: Tâm Thảo
Giang Anh
Ảnh: Liên danh Tư vấn thiết kế B.R và NDA Việt Nam