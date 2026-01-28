Thiết kế đường trên cao ở cửa ngõ Nam TP HCM

Phối cảnh thiết kế tổng thể dự án.

Tuyến đi qua xã Nhà Bè và Hiệp Phước (quận 7 và huyện Nhà Bè cũ), dài khoảng 8,6 km, bám theo đường Nguyễn Hữu Thọ hiện hữu, nối từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án được TP HCM triển khai theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư khoảng 9.894 tỷ đồng. Để thực hiện, thành phố tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; phương án mã số BN01 của liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty TNHH NDA Việt Nam đạt giải cao nhất.