Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vật liệu tiên tiến 700 tỷ đồng tại Hà Nội

Dự án Trung tâm nghiên cứu và sản xuất vật liệu tiên tiến của Bass khởi công hôm 8/1 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất vật liệu do công ty Hàn Quốc xây dựng có quy mô đầu tư 743 tỷ đồng, tương đương 30 triệu USD. Quy mô nhân sự khi đi vào hoạt động ổn định là 460 người.

Trung tâm có diện tích sàn xây dựng 30.000 mét vuông, chưa bao gồm nhà để xe cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, phù hợp với yêu cầu của một cơ sở nghiên cứu và sản xuất vật liệu công nghệ cao, bảo đảm điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất trong thời gian dài.Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VK được chọn làm tổng thầu xây dựng công trình này.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn một dự kiến hoàn thành xây dựng nhà xưởng số 1, lắp đặt máy móc, thiết bị và nghiệm thu để đưa vào hoạt động trong quý IV/2026. Giai đoạn tiếp theo với một nhà xưởng số 2, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.

Dự án trung tâm nghiên cứu và sản xuất vật liệu tiên tiến của Bass vừa khởi công tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội hôm 8/1. Ảnh: Bass

Ông Park Taeho, Chủ tịch Công ty Bass, cho biết trung tâm là một cơ sở sản xuất hiện đại, tập trung vào các vật liệu LED đổi màu, tấm phốt pho và vật liệu điện phân toàn rắn cho pin thể rắn. Theo ông, dự án không chỉ phục vụ việc sản xuất mà còn hướng tới hợp tác nghiên cứu, đổi mới công nghệ cùng đội ngũ nhân lực Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, dự án tập trung nghiên cứu và sản xuất các loại vật liệu đổi màu trong công nghệ chiếu sáng rắn, sử dụng chip LED hiệu suất cao, cùng các vật liệu cho pin thể rắn. Đây là những lĩnh vực công nghệ còn tương đối mới tại Việt Nam, được đánh giá có tiềm năng lớn và tính ứng dụng cao.

Ông Lê Thanh Sơn, đại diện Ban Quản lý, cho biết các sản phẩm và công nghệ của dự án phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển vật liệu và thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Ông kỳ vọng đây sẽ trở thành cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng vật liệu tiên tiến, đóng vai trò là một mắt xích quan trọng, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất của nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao.

Pin thể rắn cùng với các loại vật liệu tiên tiến cũng nằm trong danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược, theo quyết định được Thủ tướng ký ban hành hồi tháng 6.

Trọng Đạt