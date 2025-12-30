Loạt robot, UAV tại triển lãm Make in Viet Nam

Triễn lãm nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2025, chiều 30/12 tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).
Giữa không gian trình diễn ngoài trời, bức tranh của hệ sinh thái Make in Viet Nam được thể hiện với hàng loạt robot, UAV, xe tự hành, do doanh nghiệp Việt phát triển được vận hành đồng thời, phối hợp nhịp nhàng trong một kịch bản chung, thể hiện các ứng dụng thực tế của sản phẩm.
Một trong những sản phẩm tạo ấn tượng từ phút mở màn là robot hình người của Misa. Sản phẩm sử dụng phần cứng nước ngoài, được kỹ sư Việt tối ưu phần mềm cho các tác vụ cụ thể. Tại sự kiện, robot có thể di chuyển, nhún nhảy liên tục trong khoảng một phút cùng các vũ công.
Trong bối cảnh ở một nơi thiếu bác sĩ, robot khám chữa bệnh Health Care Center được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe ban đầu, hướng tới cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, tiểu đường và tăng huyết áp. Thiết bị có khả năng đo, phân tích chỉ số sinh tồn và hiển thị kết quả theo thời gian thực, giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để người bệnh kịp thời tiếp cận bác sĩ.
Dữ liệu thu thập từ robot được truyền về hệ thống y tế, hỗ trợ bác sĩ đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe và đưa ra chỉ định phù hợp. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian sàng lọc, giảm tải cho cơ sở y tế và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu, đặc biệt tại các không gian công cộng hoặc sự kiện đông người.
Robot hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công của VNPT. Sân khấu được dựng thành một trung tâm hành chính công ngoài giờ hành chính với sự xuất hiện của robot chatbot tự động của VNPT. Robot hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, có khả năng tương tác trực tiếp bằng giọng nói.
Khi tương tác, robot hiển thị thông tin cần thiết lên màn hình LED lớn: danh sách giấy tờ, biểu mẫu, thời gian xử lý và hướng dẫn đặt lịch. Người dân có thể hoàn tất khai báo thông tin ngay tại chỗ, mà không cần chờ cán bộ làm việc trở lại.
Loạt sản phẩm tạo ấn tượng mạnh mỗi lần xuất hiện tại triển lãm là thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng. Trong hình là thiết bị của Hera do công ty Việt RealTime Robotics (RTR) phát triển. Trong hoạt cảnh được tái hiện tại triển lãm, thiết bị bay được dùng để hỗ trợ cứu nạn. Khi tín hiệu cứu nạn được xác nhận, UAV Hera lập tức được kích hoạt. Thiết bị được thiết kế với khả năng mang theo vật phẩm nặng tới 15 kg, hoạt động ổn định trong điều kiện gió mạnh hoặc tầm nhìn hạn chế. Trong màn trình diễn, UAV xác định chính xác tọa độ chiếc thuyền đang mắc kẹt, sau đó bay đến vị trí và thả thùng hàng cứu trợ xuống đúng vị trí người cần cứu.
Một UAV Hera khác tích hợp camera, loa. Trong mô phỏng tại sự kiện, thiết bị hỗ trợ công tác an ninh khi có thể phát hiện người lạ xâm nhập, đồng thời bay theo ghi hình và phát thông báo.
Robot vận chuyển hàng Alpha Asimov. Sản phẩm có một khoang chứa đồ bên trong, từng được thử nghiệm thực tế tại một số khu đô thị, có thể hỗ trợ giao đồ ăn và tạp hóa tận cửa, giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao hàng.
Xe tự hành Xbus do Phenikaa-X (thuộc Tập đoàn Phenikaa) phát triển. Một xe di chuyển trên sân khấu, một xe hoạt động bên ngoài khu vực trình diễn, cả hai đều tự lái, tránh vật cản và nhận diện tín hiệu giao thông nhờ hệ thống cảm biến Lidar và AI điều hướng.
Robot chữa cháy do Đại học Phòng cháy Chữa cháy phát triển được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ xử lý cháy nhà, cháy rừng và các tình huống hỏa hoạn nguy hiểm. Thiết bị có khả năng phun nước, phun bọt, vận hành bằng điều khiển từ xa, giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận điểm nóng mà không đặt con người vào khu vực rủi ro cao.
Tại sự kiện, robot được trình diễn trực tiếp trong tình huống mô phỏng hỏa hoạn, nhanh chóng tiếp cận và dập tắt đám cháy an toàn, hiệu quả. Khả năng vận hành chính xác, kiểm soát ngọn lửa từ xa giúp giảm rủi ro cho con người, đồng thời tạo điểm nhấn thị giác mạnh, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam 2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển. Bên cạnh triển lãm, sự kiện còn diễn ra lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025. Sự kiện năm nay có sự tham dự của 1.500 đại biểu.
Giang Huy - Lưu Quý