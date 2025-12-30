Loạt robot, UAV tại triển lãm Make in Viet Nam

Trong bối cảnh ở một nơi thiếu bác sĩ, robot khám chữa bệnh Health Care Center được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe ban đầu, hướng tới cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, tiểu đường và tăng huyết áp. Thiết bị có khả năng đo, phân tích chỉ số sinh tồn và hiển thị kết quả theo thời gian thực, giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để người bệnh kịp thời tiếp cận bác sĩ.

Dữ liệu thu thập từ robot được truyền về hệ thống y tế, hỗ trợ bác sĩ đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe và đưa ra chỉ định phù hợp. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian sàng lọc, giảm tải cho cơ sở y tế và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu, đặc biệt tại các không gian công cộng hoặc sự kiện đông người.