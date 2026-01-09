Việt Nam có thêm trung tâm nghiên cứu về bản sao số

Công ty phần mềm Pháp Dassault Systèmes thành lập Trung tâm R&D và Trung tâm xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam.

Hai trung tâm được Dassault Systèmes, doanh nghiệp hàng đầu về in 3D, phần mềm kỹ thuật, phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), khai trương chiều 8/1, tại Hà Nội.

Các trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao tại Việt Nam. Ban đầu, trung tâm tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, sau đó mở rộng sang bán dẫn, vận tải, các mô hình di chuyển và địa phương hóa các giải pháp bản sao số dựa trên AI.

Dassault Systèmes khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam. Ảnh: Thu Trang

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định, việc Dassault Systèmes cùng NIC thành lập hai trung tâm cho thấy niềm tin ngày càng tăng của các đối tác Pháp và châu Âu vào môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ chiến lược. Ông cho rằng đây là "mô hình hợp tác tiêu biểu giữa khu vực công và khu vực tư nhân, giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới".

Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm, trung tâm không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại lễ khai trương hai trung tâm của Dassault Systèmes và NIC, chiều 8/1. Ảnh: Thu Trang

Ông Samson Khaou, Phó chủ tịch thường trực, phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho biết hai trung tâm sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo từng ngành và hỗ trợ các ưu tiên công nghệ cao của Việt Nam. Theo ông, bản sao số kết hợp trí tuệ nhân tạo đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp các quốc gia và doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng, tối ưu và vận hành các hệ thống phức tạp theo hướng bền vững.

Việc xây dựng Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

AI và bản sao số (digital twin) được nêu trong danh mục 11 công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược, theo quyết định ban hành hồi tháng 6/2025 của Thủ tướng. Digital twin là quá trình một thực thể trong thế giới vật lý được thể hiện bằng một bản sao trong thế giới ảo. Bản chính và bản sao trao đổi thông tin hai chiều liên tục, qua đó, thực thể vật lý được giám sát, phân tích, tối ưu hóa và có thể dự báo thực tại và tương lai.

Theo NIC, AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh. Việc ứng dụng các công nghệ này giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.

Trọng Đạt