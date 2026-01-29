PSG, Newcastle níu chân nhau, cùng mất vé vào thẳng vòng 1/8

PhápKết quả hòa 1-1 ở lượt cuối vòng bảng Champions League khiến PSG và Newcastle cùng mất vị trí trong Top 8.

Trước lượt cuối, với 13 điểm và hiệu số cao hơn nhóm xếp sau, PSG và Newcastle đều có mặt trong Top 8. Nhưng do phải đối đầu trực tiếp, chỉ một trong hai đội trụ lại và vào thẳng vòng 1/8 nếu thắng. Trong trường hợp hòa, họ sẽ phải dắt tay nhau xuống đá play-off.

Các cầu thủ PSG mừng bàn của Vitinha trong trận hòa Newcastle 1-1 trên sân Parc des Princes ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. Ảnh: LP

PSG sớm thể hiện quyết tâm vào thẳng. Hiệp một, nhà ĐKVĐ liên tục ép sân, tạo cơ hội và bắn phá khung thành Newcastle. Ngay phút thứ nhất, trọng tài bắt lỗi Lewis Miley để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ousmane Dembele đá hỏng phạt đền, nhưng PSG không mất nhiều thời gian cho sự thất vọng. 7 phút sau đó, Vitinha sút từ 17 m mở tỷ số.

Trái với thế trận áp đảo của PSG, Newcastle gần như co cụm trên phần sân nhà. Đội bóng Anh chấp nhận phòng ngự hoàn toàn để ngăn nhà ĐKVĐ nhân đôi cách biệt.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 45+2. Sau tình huống đá phạt giữa sân, các cầu thủ Newcastle phối hợp không chiến ăn ý, tạo điều kiện cho Joe Willock đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1.

Willock mừng bàn gỡ trong trận PSG 1-1 Newcastle ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. Ảnh: UEFA

Giống các trận gần đây, PSG không đảm bảo thể lực để chơi tốt trong 90 phút. Sau giờ nghỉ, các cầu thủ của HLV Luis Enrique phải giảm cường độ. Trong khi đó, Newcastle tạo ra nhiều cơ hội từ các pha phản công. Nếu trọng tài không bắt lỗi việt vị, Willock có thể đã có bàn thứ hai. Phút 86, đội bóng Anh cũng suýt vượt lên khi Harvey Barnes sút bật thủ môn Safonov từ góc hẹp.

Sau trận hòa, với cùng 14 điểm và kém Top 8 hai điểm, PSG và Newcastle rơi xuống thứ 11 và 12. Vòng bảng chỉ có 8 vé vào thẳng dành cho tám đội dẫn đầu. 16 đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh tám vé còn lại.

Lễ bốc thăm chia cặp play-off sẽ diễn ra vào ngày 30/1. Các trận play-off sẽ diễn ra vào ngày 17, 18/2 và 24, 25/2.

Thanh Quý