Mourinho khiến Real mất vé vào thẳng vòng 1/8

Bồ Đào NhaTrên sân nhà, HLV Jose Mourinho cùng Benfica hạ Real 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League, khiến đội bóng cũ rớt khỏi top 8 và phải đá play-off.

Hiệp một, Benfica vượt trội ở các thống kê quan trọng. Các học trò của Mourinho chạm bóng 28 lần trong vòng cấm, dứt điểm 14, trúng đích 6, trúng cột và xà 2, tạo 5 cơ hội rõ rệt, trong khi Real chỉ chạm bóng 8 lần trong vòng cấm, dứt điểm 7, trúng đích 2 và tạo 1 cơ hội rõ rệt. Đội 15 lần vô địch chỉ hơn về số đường chuyền và tỷ lệ kiểm soát bóng.

Bất chấp Benfica tạo nhiều cơ hội hơn, Real mở tỷ số ở phút 30. Nhận đường chuyền hướng về góc xa của Raul Asencio, Kylian Mbappe đánh đầu đập đất hạ thủ môn Anatoliy Trubin.

Tuy nhiên, trước hàng thủ mất phong độ của Real, Benfica chỉ mất 6 phút để gỡ hòa. Vangelis Pavlidis vượt qua Asencio rồi tạt cho Andreas Schjelderup đánh đầu tung lưới thủ môn Thibaut Courtois.

HLV Mourinho (trái) chỉ đạo trong trận Benfica 4-2 Real ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. Ảnh: AP

Sau bàn gỡ, Benfica tiếp tục bắn phá khung thành Real. Trước sức ép lớn, đội bóng Tây Ban Nha một lần nữa mắc sai lầm ở phút bù giờ hiệp một. Aurelien Tchouameni phạm lỗi với Nicolas Otamendi trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt đền mà Pavlidis sút chính xác nâng tỷ số lên 2-1.

Real chỉ thắng ba trong 12 trận gần nhất bị dẫn trước từ hiệp một ở Champions League. Kết cục của trận này cũng phản ánh thống kê. Benfica tiếp tục chơi sắc bén hơn sau giờ nghỉ, ghi thêm hai bàn và giành ba điểm, trong khi Real chỉ gỡ được thêm một bàn.

Đội chủ nhà sớm giáng đòn quyết định lên Real ở phút 54. Schjelderup sút căng bằng chân phải vào góc gần, đồng thời hoàn tất cú đúp cá nhân.

Real hồi sinh hy vọng khi rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 57. Nhận đường chuyền ngược từ Arda Guler, Mbappe sút chân phải chính xác hạ Trubin. Tiền đạo người Pháp ghi bàn thứ 13 ở Champions League mùa này, san bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski về số bàn sau 7 lần góp mặt trong một mùa Champions League.

Cuối trận, Real dồn lên ép sân. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho bình tĩnh phòng ngự phản công hóa giải sức ép. Bước vào thời gian đá bù hiệp hai, Real mất liên tiếp hai cầu thủ. Asencio phải nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi với Barreiro, còn Rodrygo nhận hai thẻ vàng liên tiếp do phản đối trọng tài.

Thủ môn Trubin mừng bàn ấn định chiến thắng trong trận Benfica 4-2 Real ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. Ảnh: AP

Trong thế 9 chống 11, Real sớm thua bàn thứ tư ở phút 90+8. Thủ môn Trubin lên tham gia tấn công, rồi đánh đầu từ quả phạt hạ Courtois.

Thua sốc Benfica, Real chỉ có 15 điểm sau 8 trận và rơi xuống thứ chín. Vòng bảng chỉ có 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, nên họ phải chơi hai trận play-off. Trong khi đó, với 9 điểm, Benfica lên xếp thứ 24, vị trí vừa đủ để giành suất play-off.

Thanh Quý