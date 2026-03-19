Xác định 4 cặp tứ kết Champions League

ĐKVĐ PSG đại chiến Liverpool, trong khi Real Madrid đấu Bayern Munich là những cặp đấu được chờ đợi ở tứ kết Champions League mùa 2025-2026.

8 đội mạnh nhất Champions League mùa này được xác định sau lượt trận tối qua, gồm PSG, Arsenal, Sporting, Barca, Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Munich và Liverpool. Trong đó, duy nhất Sporting (Bồ Đào Nha) nằm ngoài Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Các nhánh đấu vòng loại trực tiếp Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Ngoại hạng Anh gây thất vọng khi bốn trong số 6 đội dừng bước tại vòng 1/8 và đều nhận thất bại nặng nề. Chelsea thua PSG với tổng tỷ số 2-8, Tottenham bị Atletico loại với kết quả 5-7, Man City thảm bại 1-5 trước Real Madrid và Newcastle thua 3-8 trước Barca. Hy vọng của bóng đá Anh lúc này dồn hết vào Arsenal và Liverpool.

Trong số các cặp tứ kết, Arsenal được xem là "dễ thở" hơn cả khi gặp Sporting Lisbon - đội bóng gây chấn động khi thắng 5-0 ở lượt về để loại Bodo/Glimt sau khi thua 0-3 ở lượt đi. Trong lần gần nhất đụng độ, "Pháo thủ" đè bẹp Sporting 5-1 ngay trên đất Bồ Đào Nha ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11/2024.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng trong trận thắng Leverkusen 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 17/3/2026. Ảnh: Reuters

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Barca hoặc Atletico ở bán kết. Mùa này, Barca và Atletico đã gặp nhau ba lần ở giải quốc nội, với những cảm xúc trái chiều. Đội bóng xứ Catalonia thắng 4-1 ở giai đoạn một La Liga hồi tháng 12/2025. Nhưng khi tái đấu ở bán kết Cup Nhà vua, họ thua 0-4 ở lượt đi và không thể vào chung kết dù thắng 3-0 ở lượt về.

Trong quá khứ, tính riêng ở Champions League, Atletico đều gieo sầu cho Barca. Đội bóng thành Madrid thắng chung cuộc 3-2 ở tứ kết mùa 2015-2016 và 2-1 ở tứ kết mùa 2013-2014.

Đại diện còn lại ở Ngoại hạng Anh là Liverpool sẽ đối đầu PSG. Mùa trước, chính đại diện nước Pháp loại Liverpool ngay tại Anfield nhờ thắng luân lưu, trên hành trình đăng quang. Lần tái đấu này không chỉ là cuộc chiến vì vé bán kết, mà còn là cơ hội để thầy trò Arne Slot đòi lại món nợ cũ.

Trận tứ kết còn lại là màn so tài giữa Real và Bayern. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực giàu truyền thống bậc nhất châu Âu: Real với kỷ lục 15 lần vô địch, còn Bayern sở hữu 6 danh hiệu.

Dù chưa bao giờ gặp nhau ở chung kết, Real - Bayern là cặp đấu xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League với 28 trận. Trong đó, Real thắng 13, Bayern thắng 11. Đáng chú ý, họ từng đối đầu 26 lần ở vòng knock-out, trong đó có 8 lần tại bán kết - nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào khác.

Lượt đi tứ kết Champions League diễn ra ngày 7 và 8/4. Các đội đá lượt đi trên sân nhà là PSG, Real, Barca và Sporting. Các trận bán kết vào ngày 28-29/4 và 5-6/5. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Puskas Arena, Budapest, Hungary vào ngày 30/5.

Hồng Duy