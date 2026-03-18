'Ngựa ô' Bodo/Glimt bị loại khỏi Champions League

Bồ Đào NhaThắng 3-0 từ lượt đi, nhưng Bodo/Glimt vẫn bị loại khi thua Sporting Lisbon 0-5 ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Thất bại trên đất Bồ Đào Nha khép lại hành trình cổ tích của Bodo/Glimt trong lần đầu dự Champions League. Sporting thì trở thành đội thứ năm trong lịch sử lội ngược dòng sau khi thua cách biệt ba bàn ở lượt đi.

CLB Tây Ban Nha Deportivo La Coruna là đội đầu tiên làm được điều này trước AC Milan năm 2004, và 13 năm sau đến lượt Barca thắng PSG 6-1 ở trận lượt về vòng 1/8. Sau đó, chính Barca lại trở thành nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng tương tự trong hai năm tiếp theo, trước AS Roma và Liverpool.

Inacio (số 25) khuấy động cầu trường sau khi mở tỷ số, ở trận gặp Bodo/Glimt trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha hôm 17/3. Ảnh: Reuters

Bị dẫn 0-3 sau trận lượt đi tại Na Uy, Sporting dồn lên tấn công ngay từ khai cuộc và mở tỷ số ở phút 34 khi Goncalo Inácio đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Francisco Trincao.

Bodo/Glimt suýt gỡ hòa đưa bóng dội xà ngang trước giờ nghỉ, trước khi Sporting ghi thêm bàn với tình huống Pedro Goncalves dứt điểm từ đường căng ngang của Luis Suarez ở phút 61. Đội chủ nhà cân bằng tổng tỷ số khi Suarez đá thành công quả phạt đền ở phút 78, sau khi VAR xem lại tình huống bóng chạm tay của hậu vệ Fredrik Bjorkan.

Sporting chỉ cần chưa đến hai phút của hiệp phụ để ghi bàn thứ tư khi Maxi Araujo dứt điểm thành công. Cầu thủ vào sân thay người Rafael Nel ghi thêm bàn thứ năm trong thời gian bù, khép lại hành trình cổ tích của đại diện Na Uy và đưa nhà vô địch Bồ Đào Nha hai mùa liên tiếp vào vòng tiếp theo.

Trong lần thứ hai góp mặt ở tứ kết, Sporting sẽ gặp Arsenal - đội thắng trong cặp đấu với đại diện Đức Leverkusen.

Cầu thủ Bodo/Glimt thất thần trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha hôm 17/3. Ảnh: Reuters

Bodo/Glimt bị loại nhưng để lại ấn tượng mạnh mùa này. Đội bóng của HLV Kjetil Knutsen đánh bại các ông lớn châu Âu Man City và Atletico ở cuối giai đoạn league phase, kết thúc ở vị trí thứ 23 trên bảng điểm để giành vé vào vòng play-off.

Tại vòng này, họ gặp Inter - đội từng 20 lần vô địch Italy. Bodo/Glimt gây sốc khi thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt đi trước khi thắng tiếp 2-1 tại San Siro ở lượt về, trở thành CLB Na Uy đầu tiên trong lịch sử vượt qua một cặp đấu loại trực tiếp tại Champions League.

Bodo/Glimt, đội còn chơi ở giải hạng hai Na Uy năm 2017, nằm ở cực Bắc nhất của châu Âu từng dự Champions League. Họ đến từ thị trấn Bodo, cách Oslo 16 giờ lái xe về phía Bắc, nằm sát Vòng Bắc Cực, với dân số chỉ 55.000 người. Bodo/Glimt được thành lập năm 1916 với tên gọi FK Glimt, mang ý nghĩa là "tia sáng" hay "ánh chớp". Đến năm 1948, để tránh nhầm lẫn với một CLB khác cũng mang tên Glimt ở vùng Trondelag, đội bổ sung tên thành phố Bodo vào phía trước, thành FK Bodo-Glimt. Dấu gạch nối (-) dễ gây nhầm lẫn về mặt trình bày, khiến tên CLB có thể bị hiểu như hai đội khác nhau. Vì thế, từ những năm 1980, đội chuyển sang dùng dấu gạch chéo (/) để phân biệt rõ ràng hơn trong in ấn.

Vy Anh