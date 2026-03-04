Barca thắng 3-0 vẫn bị loại ở bán kết Cup Nhà vua

Tây Ban NhaThắng đậm Atletico ở lượt về trên sân Camp Nou, Barca vẫn thua Atletico với tổng tỷ số 3-4 ở bán kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha.

Cú đúp của Marc Bernal cùng quả phạt đền thành công của Raphinha mang lại hy vọng cho thầy trò Hansi Flick về một màn ngược dòng không tưởng, nhưng Atletico vẫn đứng vững để giành vé vào chung kết Copa del Rey lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Bernal (giữa) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0, ở trận gập Atletico trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Kết quả này chấm dứt giấc mơ bảo vệ danh hiệu của Barca, sau khi họ đánh bại Real 3-2 trong trận chung kết mùa trước. Tuy nhiên, cú ăn ba vẫn khả thi, khi Barca đã vô địch Siêu cup Tây Ban Nha hồi tháng 1 và giành quyền vào vòng 1/8 Champions League, nơi họ sẽ đối đầu Newcastle.

Màn trình diễn ở lượt về của Barca khiến nhiều người bất ngờ, sau khi họ bị dẫn bốn bàn ngay trong hiệp một ở trận lượt đi hôm 12/2. Tiền vệ Bernal mở tỷ số ở phút 29 với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang sệt của Lamine Yamal, sau khi cầu thủ chạy cánh Tây Ban Nha tìm được khoảng trống bên cánh trái từ một tình huống phạt góc ngắn.

Atletico sau đó bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Ademola Lookman không tận dụng thành công, trước khi Pedri bị cựu hậu vệ Barca Clement Lenglet phạm lỗi trong cấm địa. Raphinha đá thành công quả phạt đền để nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của Flick tiếp tục duy trì sức ép, pressing tầm cao và cuối cùng có bàn thắng thứ ba khi Bernal đưa bóng vào lưới từ đường chuyền của Joao Cancelo. Dù kiểm soát thế trận trong những phút cuối, Barca vẫn không thể ghi thêm bàn khi đội bóng của Diego Simeone co cụm phòng ngự với nhiều cầu thủ lùi sâu.

Atletico sẽ gặp Real Sociedad hoặc Athletic Bilbao trong trận chung kết. Ở lượt đi trận bán kết còn lại, Real Sociedad đã thắng đối thủ cùng xứ Basque 1-0.

Không thể lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-4, nhưng màn trình diễn hôm 3/3 của Barca được xem là ấn tượng bậc nhất từ khi sân Camp Nou mới được cải tạo. Chủ nhà thắng đậm trong bối cảnh lực lượng chắp vá. Jules Kounde chấn thương ở phút 12, Alejandro Balde vào thay nhưng đến giữa hiệp hai cũng phải rời sân vì chấn thương. Pedri, người chưa chơi trọn vẹn một trận nào kể từ khi trở lại, gần như tập tễnh trong những phút cuối.

Barcelona thi đấu với cường độ cao, pressing suốt 90 phút và cống hiến tất cả. Sau thời điểm Bernal ghi bàn thứ ba ở hiệp hai, chủ nhà tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp khán đài. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các CĐV Barca vẫn đứng dậy vỗ tay đầy tự hào dành cho đội bóng dù họ bị loại - một hình ảnh hiếm thấy tại Camp Nou.

Vy Anh