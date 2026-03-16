Wuling sắp bán MPV thuần điện tại Việt Nam

Trong 2026, Wuling sẽ mở bán mẫu MPV thuần điện Hongguang tại Việt Nam, tuy nhiên chưa có mốc thời gian cụ thể.

Wuling Hongguang khi ra mắt sẽ là mẫu MPV đầu tiên của thương hiệu thuộc liên doanh SAIC - GM - Guangxi Auto (SGMW), trong đó Guangxi Auto đổi tên từ Wuling Group. Xe có cấu hình 6 và 7 chỗ và chạy điện hoàn toàn.

TMT là công ty phân phối các mẫu xe thuộc SGMW. Trước Hongguang, hãng đã bán Wuling mini EV và Bingo, hai mẫu thuộc phân khúc xe mini và hatchback cỡ B. Tất cả đều thuần điện và lắp ráp trong nước.

Hãng chưa nói rõ Wuling Hongguang nhập khẩu hay lắp ráp trong nước. Giá bán cũng chưa được tiết lộ.

Wuling Hongguang có thiết kế đơn giản, ít điểm nhấn. Phần đuôi xe khá dốc, mang hình hài của những chiếc xe van thương mại truyền thống. Tại Trung Quốc, xe có đèn pha LED, vành 14 inch, phanh đĩa bánh trước và tang trống bánh sau.

Hongguang sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, trục cơ sở 2.850 mm. Với các thông số này, mẫu xe thuần điện của Wuling có chiều dài cơ sở và chiều cao ngang ngửa các MPV cỡ trung như MG G50, GAC M6 Pro hay thuần điện như VinFast Limo Green, MPV 7, BYD M6. Nhưng chiều dài tổng thể và chiều rộng lại thuộc nhóm cỡ nhỏ, nơi các mẫu Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander hiện diện.

Hongguang có nội thất đơn giản, tập trung tối đa cho tính thực dụng. Xe trang bị chìa khóa thông minh, chức năng hạ kính một chạm cho cửa sổ bên người lái, màn hình giải trí cho khoang lái (tùy bản)... Các tính năng khác bao gồm chìa khóa thông minh, âm thanh hai loa tiêu chuẩn, cổng sạc USB.

Theo đơn vị phân phối, Wuling Hongguang trang bị môtơ công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, tốc độ tối đa đạt 135 km/h. Pin của xe dung lượng 32,6 kWh, cho tầm hoạt động 300 km. Với một bộ sạc tại nhà công suất 7 kW, thời gian sạc đầy pin khoảng gần 5 giờ.

Ngoài Hongguang, TMT nói sẽ mở bán nhiều dòng xe khác, trong đó có mini EV bản nâng cấp. Hiện nhà máy đã ngưng sản xuất Wuling mini EV bản cũ và dự kiến đưa ra thị trường bản mới vào nửa sau 2026. Xe vẫn bán với hình thức lắp ráp trong nước.

