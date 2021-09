Wuling Asta - crossover cỡ C giá chỉ 11.000 USD

Trung QuốcAsta mang logo mới của thương hiệu Wuling, bán ra từ 16/9 với mức giá 11.000-15.500 USD.

Ra mắt tại triển lãm ôtô Thượng Hải, Trung Quốc, hồi tháng 4 vừa qua, Asta đã có mặt tại các showroom ở thị trường nội địa. Đây là mẫu xe thuộc kỷ nguyên mới thứ hai của Wuling, kể từ sau mẫu MPV Victory từ 2020. Asta cũng là xe thứ hai sau Victory mang logo màu bạc mới của Wuling - nhận diện thương hiệu của hãng trên toàn cầu.

Định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, Asta có chiều dài 4.594 mm, rộng 1.820 mm, cao 1.740 mm và trục cơ sở 2.750 mm. Kích thước này khá lạ nếu so với cấu trúc xe phổ biến hiện nay. Trục cơ sở 2.750 mm thậm chí dài hơn cả Toyota Fortuner (2.745 mm) ở phân khúc D. Nhưng chiều dài 4.594 mm lại ngắn hơn cả CR-V (4.623 mm) ở phân khúc C. Với cách tạo hình này, xe sẽ có đoạn overhang (khoảng cách từ trục trước đến cản trước và từ trục sau tới cản sau) ngắn hơn so với các xe trên thị trường, tức bố trí khoang động cơ phải thật gọn gàng. Theo lý thuyết, cách tạo hình này có thể mang tới không gian nội thất rộng rãi.

Asta mang logo màu bạc mới của thương hiệu, và thiết kế đi theo chủ đề đôi cánh giống logo. Ảnh: Wuling

Asta đi theo xu hướng thiết kế của Victory, với mục tiêu hướng tới đối tượng khách hàng trẻ. Lưới tản nhiệt hình thang với chủ đề đôi cánh và đèn pha LED dạng boomerang. Dải đèn ở đuôi xe chạy suốt chiều ngang với chữ "Wuling" chính giữa.

Nội thất phong cách đơn giản nhưng hiện đại với hai tông màu. Vô-lăng ba chấu đáy phẳng. Màn hình 10,25 inch ở bảng điều khiển trung tâm. Không gian rộng rãi với chỗ để chân thoải mái ở hàng ghế sau. Ghế xe nổi bật với những đường chỉ khâu kép tạo hình kim quả trám. Đèn nội thất 256 màu.

Nội thất đơn giản nhưng nhiều công nghệ, phong cách cũng hiện đại để phù hợp với người trẻ. Ảnh: Wuling

Để giữ không gian yên tĩnh, Wuling sử dụng thép cường lực để sản xuất bộ khung. Ngoài ra kính xe đều có hai lớp. Asta có 6 túi khí.

Điểm đặc biệt ở Asta là hệ thống hỗ trợ Ling OS Lingxi với công nghệ kết nối thông minh. Hệ thống có tính năng quét 3D thời gian thực, có thể tùy chỉnh hình ảnh và lưu thành những đặc quyền giá trị của Ling.

Hệ thống còn gồm 34 bối cảnh tương tác, một hình ảnh khởi động, và 3 tính năng tương tác người-máy với hình ảnh 3D. Người sử dụng cũng có thể đặt ID đặc biệt, nhờ đó chia sẻ địa điểm thực và trao đổi thông tin, đồng thời hệ thống có thể cung cấp một tính năng hướng dẫn đường đi giúp người sử dụng lên kế hoạch cho các hành trình dài. Đến cuối năm nay, Ling OS sẽ có trên mọi mẫu xe của liên doanh SAIC-GM-Wuling.

Đường chỉ khâu kép hình quả trám ở ghế. Tông màu nội thất tương phản. Ảnh: Wuling

Chiếc crossover trang bị động cơ 1,5 lít, turbo, công suất 144 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Hãng cho biết Asta tăng tốc 0-100 km/h sau 10,6 giây.

Xe bán tại Trung Quốc với 5 phiên bản cùng 5 màu tùy chọn đều thiên về màu sắc trẻ trung.

Mỹ Anh (theo Gasgoo)