Wowy chuộng mặc nổi loạn

Rapper đội tóc giả màu trắng, diện suit đỏ mang hình các lá bài Tây. Ảnh: Instagram Wowy



Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, anh kết hợp cùng Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt hai ca khúc "Hai thế giới" và "Khu tao sống". Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền "Mặt sẹo" cho phim điện ảnh Chí Phèo ngoại truyện. Cùng năm, anh viết nhạc phim cho HBO Mỹ trong tác phẩm "Here and Now". Năm 2020, anh sáng tác nhạc phim "Ròm", làm huấn luyện viên trong Rap Việt, đưa học trò Dế Choắt lên ngôi quán quân. Ngoài ca hát, anh theo đuổi nhiều môn nghệ thuật đương đại, từ thực hành điêu khắc đến vẽ. Năm 2008, anh và Tuấn Andrew Nguyễn ra mắt triển lãm đầu tiên, chủ đề xoay quanh các nhóm văn hóa tại Việt Nam và Mỹ.