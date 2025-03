Will Smith nhắc vụ tát Chris Rock trong ca khúc mới

Tài tử Will Smith nhắc vụ tát Chris Rock tại Oscar 2022 trong ca khúc mở đầu album "Based on a True Story".

Ngày 28/3, Will Smith phát hành album, đánh dấu sự tái xuất làng nhạc kể từ Lost and Found (2005). Theo Variety, anh mở đầu bài rap Int. Barbershop - Day bằng câu "Will Smith bị tẩy chay", tiếp đó là nhiều câu thoại của hai khách mời - DJ Jazzy Jeff và diễn viên B. Simone - bàn tán về anh với giọng điệu giễu nhại.

Một số câu nổi bật trong bài như: "Will Smith nghĩ mình là ai?", "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ việc anh ta làm". Hai lời thoại này được xem ám chỉ vụ Will Smith tát người dẫn chương trình Chris Rock do trêu chọc ngoại hình vợ anh - diễn viên Jada Pinkett Smith - trên sân khấu Oscar 2022.

Bài rap còn có các câu đề cập trực tiếp sự việc năm đó: "Tôi nghe anh ta thắng Oscar nhưng bị phải hoàn tượng vàng. Mấy người biết họ làm vậy vì anh ta là người da đen". Thực tế, tài tử đoạt tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc cho màn thể hiện trong King Richard song Viện Hàn lâm không yêu cầu trả danh hiệu. Anh bị cấm tham gia bất kỳ sự kiện nào liên quan tổ chức trong 10 năm. Dù vậy, tài tử vẫn có cơ hội nhận đề cử hoặc thắng Oscar.

Ca khúc cũng chèn câu nói của Will Smith sau cái tát đồng nghiệp. Khi đó, diễn viên hét lên từ ghế ngồi tại khán phòng: "Cái miệng của anh đừng có nhắc tên vợ tôi". Trong bài, một nhân vật dùng lời thoại trên để khuyên người còn lại không nên gọi tên diễn viên Jada Pinkett Smith.

Chân dung diễn viên Will Smith. Ảnh: AP

Trên YouTube, video lời bài hát đạt khoảng 30.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Nhiều người nhận xét hình ảnh, nhạc trong MV khiến họ nhớ đến The Fresh Prince Belt-Air (1990 - 1996) - series mang đến danh tiếng cho Will Smith khi còn trẻ. Vài người hâm mộ nói thích cách nhắc lại sai lầm của mình một cách hài hước.

Một tài khoản bình luận: "Tôi tin mọi người nên được trao cơ hội thứ hai để sửa sai. Fresh Prince luôn là sitcom tôi thích. Không phải tình cờ khi anh ấy mang bộ phim trở lại. Là con người, ai cũng từng mắc lỗi nên tôi ở đây để chờ anh làm lại cuộc đời. Đôi khi lỗi lầm có thể khiến một người trở nên khiêm tốn hơn. Hãy ủng hộ Will Smith".

Trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 27/3, nghệ sĩ thừa nhận dành nhiều năm qua để nhìn nhận lại chính mình. Anh tìm lại sự sáng tạo trong âm nhạc, "dùng micro để nói lên suy nghĩ" sau nhiều thập niên tập trung lĩnh vực phim ảnh. Diễn viên cho biết: "Album này là kết quả ban đầu của quá trình tự kiểm điểm. Mỗi bài hát thể hiện một phần của bản thân mà tôi tìm thấy hoặc muốn khám phá - những điều tôi muốn sẻ chia. Đây là sản phẩm âm nhạc trọn vẹn nhất tôi từng thực hiện".

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar tháng 3/2022. Video: ABC

Sau ồn ào Oscar 2022, Will Smith rút khỏi Viện Hàn lâm, cho biết "rất hối hận". Cả anh và Chris Rock đều phải trải qua quá trình điều trị sức khỏe tinh thần. Smith cố gắng làm lành nhưng chưa thành công. Anh xin lỗi danh hài và gia đình anh trên mạng xã hội, Chris Rock từ chối tố cáo tài tử tội hành hung.

Based on a True Story là album solo đầu tiên của anh sau 20 năm, nhưng không phải là dự án đánh dấu sự trở lại của anh sau bê bối. Năm 2024, Smith trở lại màn ảnh cùng Bad Boys: Ride or Die - phần bốn của loạt phim làm nên tên tuổi Smith từ năm 1995. Đây là một trong số ít phim điện ảnh đạt doanh thu hơn 400 triệu USD vào năm ngoái. Nhờ đó, anh có khoản thu nhập trị giá 26 triệu USD (tổng 30 triệu USD), xếp hạng 10 trong top các diễn viên Hollywood có mức thu nhập cao nhất năm. Hồi tháng 2, anh gây chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Grammy 2025.

Will Smith, 57 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy.

Phương Thảo (theo Variety, AP)