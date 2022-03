Will Smith từng từ chối khi bị yêu cầu rời khỏi Oscar 2022

MỹViện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh khẳng định đã yêu cầu Will Smith rời sự kiện sau khi đánh Chris Rock nhưng anh từ chối.

Theo AP, ngày 30/3, đại diện Viện Hàn lâm cho biết: "Mọi chuyện lúc đó xảy ra ngoài dự đoán của chúng tôi. Ban tổ chức muốn nói rõ rằng chúng tôi đã yêu cầu ông Smith rời khỏi lễ trao giải nhưng diễn viên từ chối. Chúng tôi cũng nhận ra đã có thể xử lý tình huống theo hướng khác tốt hơn". Người này không tiết lộ chi tiết cách ban tổ chức yêu cầu Smith rời khỏi sự kiện.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chis Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Sau lễ trao giải Oscar lần 94, nhiều người chỉ trích Viện Hàn lâm vì vẫn mời Will Smith lên nhận tượng nam chính sau khi diễn viên đánh người ngay trên sân khấu. Diễn viên hài Jim Carrey gọi những người tán thưởng Smith là "một đám nhu nhược". Cây viết Matt Donnelly bàn luận trên Variety: "Khán giả toàn cầu đặt câu hỏi người ta phải làm gì mới bị đuổi khỏi Oscar?".

Ban tổ chức cũng khẳng định sẽ xem xét lại sự việc và tìm hình thức xử lý với Will Smith. Hình phạt cho tài tử King Richard có thể gồm bị đình chỉ hoặc trục xuất khỏi hội đồng Viện. Smith được quyền giải thích cho các hành động của mình bằng văn bản trước cuộc họp tiếp theo của tổ chức vào ngày 18/4.

Viện Hàn lâm cũng xin lỗi Chris Rock và cảm ơn cách hành xử bình tĩnh của anh trong lễ trao giải. Hôm 29/3, Will Smith cũng gửi lời xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân. Trước đó, Rock từ chối tố cáo nam diễn viên tội hành hung và không muốn làm to chuyện.

Will Smith xin lỗi Chris Rock Will Smith xin lỗi Viện Hàn lâm khi nhận giải nam chính. Video: ABC

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ với Variety các lãnh đạo Viện Hàn lâm đã họp khẩn ngay sau cú tát của Will Smith. Việc yêu cầu Will Smith rời sự kiện đã được bàn đến. Tuy nhiên, Viện Hàn lâm là tổ chức phi lợi nhuận và mọi quyết định đưa ra cần dựa trên các quy phạm có sẵn. Nguồn tin này cho biết từ trước đến nay không có điều khoản nào liên quan đến việc giải quyết hành động tát người trên chương trình trực tiếp.

Một nguồn tin nội bộ khác nói với Variety nhiều nhà sản xuất chương trình không muốn làm to chuyện. Việc lực lượng an ninh đến yêu cầu một ngôi sao hạng A rời khỏi sự kiện có thể ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Oscar ngay trên sóng truyền hình, nhất là khi Smith đang ngồi cạnh vợ Jada Pinkett - nạn nhân câu đùa của Chris Rock. Các nhà sản xuất cũng khẳng định chi tiết xoay quanh căn bệnh rụng tóc của nữ diễn viên không có trong kịch bản, được Chris Rock ứng tấu trên sân khấu.

Sau lễ trao giải, Viện Hàn lâm ra thông báo sẽ xử phạt Will Smith vì hành động không đúng mực. Ban tổ chức cho biết cần tiến hành một cuộc điều tra chi tiết trước khi ra kết luận cuối cùng. Giải thưởng hôm 28/3 là lần đầu Smith thắng Oscar. Trước đó, tài tử hai lần được đề cử với các phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006).

Đạt Phan (theo AP)