'Wicked' dẫn đầu đề cử giải tiền Oscar

MỹPhim nhạc kịch "Wicked" - có Ariana Grande đóng - dẫn đầu đề cử SAG Awards 2025, giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood.

Theo Variety hôm 8/1, Wicked và series Shogun ghi danh ở năm đề cử Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG Awards), trong đó có hạng mục quan trọng nhất - Dàn diễn viên xuất sắc.

Trailer 'Wicked' Trailer "Wicked". Video: Universal Pictures Vietnam

Wicked do Jon M. Chu đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết và vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, ra mắt sân khấu Broadway năm 2003. Nội dung kể về nhân vật Elphaba (Cynthia Erivo) và Galinda (Ariana Grande), vô tình gặp nhau tại đại học Shiz ở xứ Oz. Madame Morrible (Dương Tử Quỳnh) - trưởng bộ môn pháp thuật của trường - xếp hai cô gái ở cùng phòng. Vượt mâu thuẫn ban đầu, họ hiểu nhau hơn, dần trở thành đôi bạn thân. Một ngày, Elphaba nhận lời mời từ Pháp sư (Jeff Goldblum) ở thành phố Ngọc Lục Bảo. Cô quyết định đồng hành Galinda, dấn thân vào cuộc phiêu lưu.

Ở hạng mục phim truyền hình chính kịch, Shogun cạnh tranh The Day of the Jackal, Bridgerton, The Diplomat và Slow Horses. Hạng mục hài kịch gồm Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Only Murders in the Building và Shrinking.

Trích đoạn samurai phim 'Shogun' Trích đoạn phim "Shogun". Video: FX

Phim tiểu sử về Bob Dylan của James Mangold, A Complete Unknown, theo sau với bốn đề cử. Tham gia cùng Wicked và A Complete Unknown trong cuộc đua Dàn diễn viên xuất sắc là các phim Anora do Sean Baker đạo diễn, Conclave của Edward Berger và Emilia Pérez của Jacques Audiard.

Giới chuyên môn đánh giá dù SAG Awards không có giải cho phim hay nhất, hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc - có thể giúp dự đoán tác phẩm chiến thắng Phim xuất sắc Oscar. Từ khi SAG giới thiệu hạng mục này vào năm 1995, chỉ có bốn phim giành giải Oscar mà không được đề cử dàn diễn viên SAG Awards gồm Braveheart (1995), The Shape of Water (2017), Green Book (2018) và Nomadland (2020).

Một số nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng không góp mặt ở vòng tranh giải, điển hình như Selena Gomez. Cô được coi là ứng viên tiềm năng cho vai diễn trong Emilia Pérez và Only Murders in the Building. Việc lỡ cơ hội này khiến quá trình tranh BAFTA và Oscar của cô trở nên gian nan hơn, do nhận đề cử các giải thưởng là tiêu chí quan trọng để đánh giá. Margaret Qualley - đóng The Substance - bị loại khỏi danh sách. Isabella Rossellini - diễn viên phim Conclave - cũng không được chọn dù nhận nhiều lời khen.

Hạng mục nữ diễn viên xuất sắc đánh dấu Karla Sofía Gascón (phim Emilia Pérez) trở thành người chuyển giới công khai đầu tiên được đề cử. Các ứng viên khác là Cynthia Erivo, Demi Moore (phim The Substance) và Mikey Madison (Anora).

Ariana Grande (phải) và Cynthia Erivo trong "Wicked". Ảnh: Universal Pictures

Cạnh tranh với Timothy Chalamet trong cuộc đua Nam chính xuất sắc là Adrien Brody (The Brutalist), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) và Ralph Fiennes (Conclave).

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Awards) tôn vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại cầm mặt nạ bi kịch. Tổ chức từ năm 1995, SAG Awards được xem là một trong những giải quan trọng bậc nhất tại Hollywood trước thềm Oscar. Năm ngoái, dàn sao phim Oppenheimer đoạt giải quan trọng ở hạng mục điện ảnh.

Do ảnh hưởng các vụ cháy rừng tại Los Angeles, sự kiện công bố đề cử bị hủy bỏ, thay vào đó là thông cáo báo chí trên trang web của ban tổ chức. Năm nay, lễ trao giải lần thứ 31 sẽ được phát trực tiếp toàn cầu trên nền tảng Netflix, vào ngày 23/2 với sự dẫn dắt của Kristen Bell.

Quế Chi (theo Variety)